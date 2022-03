Jada Pinkett aplaude el estilo sexy y arriesgado de Rihanna durante su embarazo

Jada Pinkett Smith elogió la manera en la que ha decidido vestirse Rihanna durante su embarazo.

Tras anunciar que esperaba a su primer hijo la cantante se deshizo de los tradicionales atuendos de premamá para demostrar que se puede seguir siendo sexy en esta etapa derrochando estilo y seguridad.

Es por ello que Jada ha respaldado sus irreverentes looks y recordó como en sus embarazos también desafió a las reglas de vestimenta.

Uno de los atuendos de la cantante de Umbrella que más ha causado sensación ha sido un baby doll transparente en el desfile de Dior en la Semana de la Moda de París, el cual dejaba su panza al descubierto.

El look le hizo recordar a Jada sus días de embarazo y compartió una imagen de ella misma con un vestido transparente en los premios Grammy de 1998, cuando esperaba a su hijo Jaden Smith.

View this post on Instagram

“¿Quién dice que no puedes llevar vestidos transparentes cuando estás embarazada? Me encanta Rih. Es atrevida, sin disculpas, feroz, amable y una chica muy femenina. Le gusta ver a otras mujeres ganar y esa es una de sus cualidades que más admiro. Es una reina a la que le encanta ayudar a otras mujeres a encontrar y mantener sus propias coronas”, expresó.

La esposa de Will Smith destacó la importancia de apoyarnos y aplaudirnos entre las mujeres.

Rihanna se ha encargado de ponerle fin a los looks de embarazo luciendo prendas sugerentes que dejan al descubierto su barriga.

Ya sea para negocios, eventos deportivos o simples paseos en Nueva York ella logra acaparar las miradas a su paso.

View this post on Instagram

Abrigos desabrochados, tops, chaquetas con estampados de animal print, y encajes reveladores ha sido parte de sus outfits maternales.

View this post on Instagram

“Estoy disfrutando de no tener que preocuparme por cubrir mi barriga. Si me siento un poco gordita, es como, ‘¡qué más da! Es un bebé’. Estando embarazada, algunos días me siento como ‘Ugh, sólo quiero estar aquí tumbada en este sofá todo el día. Pero cuando me pongo un poco de maquillaje y un poco de labial, me transformo”, admitió.

— Rihanna