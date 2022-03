“Es agotador”: el descargo de Carola Brethauer por seguir siendo asociada a Mauricio Israel

Ayer martes fue anunciado el regreso a la televisión de Carola Brethauer.

“Le damos la bienvenida a la periodista Carola Brethauer”, señalaron desde el espacio a través de redes sociales👇https://t.co/vKxr3hGr4k — Publimetro (@PublimetroChile) March 9, 2022

La periodista volverá a las pantallas en La Red, en donde será una de las animadoras de Pauta Libre, junto a Mónica González y Alejandra Matus.

“Le damos la bienvenida a la periodista Carola Brethauer, de extensa trayectoria en los medios televisivos y en la prensa escrita”, anunció la señal televisiva.

“Ya pasó mucho rato”

En conversación con La Hora, se refirió a su expareja Mauricio Israel, quien también regresó a la TV a través de TV+ en el programa Círculo Central.

El programa quedó el sexto lugar de sintonía...¿lo viste?👇https://t.co/vuFYv9SN5S — Publimetro (@PublimetroChile) March 7, 2022

“Entiendo perfecto que me pregunten y no me complica para nada. Entiendo que pueda ser un poco más complicado preguntar estas cosas que son más personales”, expresó Brethauer.

.Consultada si le suelen preguntar por Israel, afirmó que “me pasa siempre, incluso amigos me dicen ‘cachaste que hizo…' y se ponen a hablar del tema, y les digo que hace 20 años que no tengo que ver nada con el. No me molesta, pero es agotador que te sigan asociando e involucrando, porque todo lo que digas o dejes de decir, te van a decir ‘algo hay ahí'. Y es complicado cuando tienes familia por detrás”.

“Yo sé que a mi mamá y a mi marido les pasa que se afectan. Si fuera solo yo me largaría a hablar, e incluso contaría recordando cosas, pero no soy sola”, manifestó.

Finalmente, ante la pregunta si quedó algo pendiente con el comunicador, afirmó que “ya no hay ninguna mala onda, a pasó mucho rato. Creo que entre ambas partes no existe ni un rencor ni nada”.

“Que le vaya lo mejor posible”, concluyó.