Margot Kahl sorprende y reaparece en la TV en Buenos Días a Todos

Margot Kahl sorprendió este miércoles reapareciendo en la televisión chilena.

La recordada animadora apareció en TVN, durante la celebración de los 30 años del matinal Buenos Días a Todos.

Respecto a su paso desde el noticiero al matinal, afirmó que “fue difícil, muy difícil, porque son dos técnicas de animación totalmente diferentes”.

"Te encuentro cara conocida", le señaló Luis Jara tras verlo aparecer en el programa de TVN

En ese sentido, indicó que “me costó, me costó mucho al principio porque soy mas estructurada que espontánea”.

“Salirse de la estructura y pasar al matinal, que además en esa época era con Jorge Hevia y Felipe Camiroaga que ambos son buenos para el leseo, así que fue difícil, pero lo pasé muy bien”, expresó.

La imitación a Myriam

Kahl se refirió además a su recordada imitación a Myriam Hernández.

“Nace como una broma, de que nos vamos a imitar mutuamente y esta broma como que tomó fuerza y finalmente la hicimos, pero para mí no fue distinto a otra cosa que hubiese hecho”, expresó.

Recordamos junto a Margot Kahl sus inicios en nuestro matinal.

De igual manera, relató que “lo que yo no sabía que el director de esa época invitó a toda la prensa. Entonces cuando yo salgo del camarín, en donde yo me caractericé personalmente, yo misma me maquillé, me puse la peluca, me puse el traje, salgo para salir al aire y lleno de flashes y periodistas”.

“Yo casi me congelo en ese minuto, nadie me avisó esto. Dije ‘esta cuestión debe salir bien o muy bien’”. Fue un impacto, porque tuvo mucho más repercusión que otras cosas que hicimos antes que pudieron ser tan buenas como esa”, remató Kahl.