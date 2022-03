“Es parte del viaje de mi vida”: Khloé Kardashian hablará del escándalo con Tristan Thompson en nuevo reality

Khloé Kardashian ha enfrentado duros momentos en el ámbito amoroso, ya que en más de una ocasión, las infidelidades, traiciones y escándalos han marcado su vida de forma pública.

Sin embargo, la famosa ha dejado claro que no permitirá que nada le reste felicidad y robe su esencia, por lo que no tiene miedo a compartir parte de lo que ha sido su experiencia al enfrentar este tipo d dificultades.

Hace pocos meses, una nueva traición de Tristan Thompson a Khloé Kardashian salió a la luz.

Millones de mujeres mostraron el apoyo hacia Khloé después de que se conociera que el deportista la engañó en una época en la que habían retomado su relación después de su separación por la traición con Jordyn Woods, ex mejor amiga de Kylie Jenner.

Tristan mantuvo una relación informal con la modelo Maralee Nichols, con quien además concibió un hijo mientras todavía estaba con Khloé.

La famosa no ha enfocado su atención en este acontecimiento y ha preferido mantenerse discreta al respecto, sin embargo, recientemente dejó claro que sí revelará destalles de esta situación.

Khloé Kardashian hablará de Tristan Thompson en nuevo reality

Luego del fin del reality que catapultó a roda una familia al estrellato, “Keeping Up With The Kardashians”, la plataforma streaming Hulu anunció que un nuevo show relata la vida de las hermanas más famosas de los últimos años.

“The Kardashians” será el nuevo reality en el que el clan promete revelar detalles que nunca antes habían compartido de forma pública y, por supuesto, no faltarán los secretos de las vidas amorosas de estas famosas mujeres.

La misma Khloé Kardashian reveló que hablará acerca del drama que ha vivido con el padre de su hija y, aunque no se trata de un tema agradable, forma parte de sus experiencias.

“Desearía nunca tener que hablar de ello porque no es algo divertido de contar, pero es parte de mi viaje en esta vida, así que lo veremos en el show”, reveló en una entrevista para Variety.

Recordemos que Tristan emitió un comunicado público en el que se disculpaba con Khloé y afirmó que ella no merecía esta situación.

“Khloe, no te mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo (…) Tengo el mayor respeto y amor por ti. Independientemente de lo que puedas pensar. Una vez más, lo siento muchísimo”, dijo Tristan.

