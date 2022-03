‘Estocolmo’ de la ‘Casa de Papel’, se convirtió en mamá y lo dio a conocer con un bello mensaje

Luego de apenas habernos enterado hace tres meses que la actriz Esther Acebo estaba embarazada, la actriz tomó sus redes sociales para revelar que tras 25 largas horas de trabajo de parto: ya dio a luz.

Con un bonito mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado de varias imágenes bastante artísticas de la ardua noche que vivió la mujer de 39 años recibió a su hija al mundo.

“Tras Las 25 horas más salvajes de mi vida, salió (el) Sol. Gracias por atreverte a vivir esta vida conmigo, pequeñaja, y gracias a l@s que me acompañaron en ese viaje de sangre, sudor, lágrimas y amor, desde el respeto más absoluto”, escribió en sus redes.

La bebé se llama Sol

Tras la publicación, la actriz que da vida a Estocolmo en la exitosa Casa de Papel ha recibido numerosas felicitaciones de parte del ámbito del espectáculo por recibir a su hija Sol, como Anabel Pantoja, Blanca Padilla, Azahara Luque, Cristina Pedroche, Hugo Silva, Itziar Castro o Paco Tous.

Por ahora, Acebo no ha revelado quien es el papá de su bebé, o si ha decidido ser madre a través de otras vías, pero algunos rumores señalan que estaría saliendo con el actor Alejandro Tous (‘Yo soy Bea’), con quien trabajó el año pasado en un poema audiovisual, ‘But not with you’, y en el cual la química fue tal que dio lugar a los rumores de una posible relación. Sin embargo él no ha publicado nada de este embarazo.

La actriz compartió que tuvo un parto humanizado en el que su doula y una matrona la acompañaron. A través de redes sociales destacó la gran labor de acompañamiento que hicieron con ella.