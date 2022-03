Isidora Urrejola enciende Instagram y deja la grande con desnudo: “Que el cuerpo sea naturaleza”

La actriz Isidora Urrejola subió un artístico desnudo que incendió Instagram y provocó una ola de reacciones.

Recostada desnuda sobre las rocas y con el mar de fondo, Urrejola se muestra haciendo una fuerte reflexión.

“Que el cuerpo sea naturaleza....Que llegue el día que deje de compararlo, de castigarlo o de criticarlo, por que tal cual es siempre está disponible en acompañarme, me lleva a lugares que pensé que jamás llegaría, me ha entregado los placeres más grandes y me ha regalado vida con la dicha de ser mujer !!!”, partió escribiendo.

“Que llegue el día en que TODOS LOS CUERPOS sean disfrutados tal cual son, donde no haya perfeccionar nada, donde no haya una talla que encajar y tampoco haya que ser bobyalgo”, escribió también la actriz.