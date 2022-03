Kim Kardashian hablará de su relación con Pete Davidson… En su nuevo show en Hulu

Kim Kardashian finalmente hablará de su relación con Pete Davidson… Pero lo hará a su manera: en su propio programa de televisión.

La estrella de reality TV estrenará el próximo mes The Kardashians, a través de la plataforma de Hulu, en la que espera abrirse al público para contar todo lo que quieren saber sobre su nueva pareja.

Kardashian nunca ha hablado públicamente sobre su relación con el comediante de Saturday Night Live y su programa en Hulu puede servir de puente para hacerlo.

Dará detalles

Kim Kardashian está viviendo al máximo su romance con Pete Davidson. Kim Kardashian

“Siempre soy abierta y honesta, y nunca dejaré de serlo, así que definitivamente obtendrás esa honestidad y apertura cuando se trata de la relación en la que estoy”, dijo Kim en una entrevista con Variety. “Definitivamente explico cómo nos conocimos, quién contactó a quién, cómo sucedió y todos los detalles que todos quieren saber. Definitivamente estoy abierta a hablar, y definitivamente lo explico”.

Aunque Davidson no ha sido grabado para The Kardashians, Kim no se opone a la idea de que se una en algún momento a su familia en la pantalla.

“Simplemente no es lo que hace”, dijo Kardashian. “Pero si ocurriera un evento y él estuviera allí, no le diría a las cámaras que se alejaran. Creo que podría filmar algo realmente emocionante, pero no sería para esta temporada”.

Kanye sale en la primera temporada

The Kardashians se empezó a filmar en septiembre de 2020, antes que se produjera la separación y se iniciara el proceso de divorcio con Kanye West, quien aparecerá en esta primera temporada del programa, aunque sin ningún tipo de animosidad entre ellos.

“Siempre soy muy respetuosa de lo que verán los niños. La realidad es que siempre somos familia. Siempre tendremos amor y respeto el uno por el otro”, comentó. “E incluso si hay momentos en los que no lo parece, hay muchos momentos que son súper positivos”.

“La cuestión es que solo creo en ser positivo y hablar bien. Nunca diría nada negativo sobre el padre de mis hijos, y creo que, en última instancia, ambos queremos los mismos objetivos”, añadió. “Voy, a partir de ahora y con suerte siempre, a tomar el camino correcto”.