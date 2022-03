Los tiernos gestos de Macarena Pizarro y Humberto Sichel en Instagram

Humberto Sichel y Macarena Pizarro han llevado su relación muy bajo perfil y es por eso que cuando hay algún gesto romántico, de inmediato se nota.

Sichel subió a su Instagram un video del ingreso al estudio de prensa de CHV-CNN, cuando pegaban una gigantografía en donde se veía su pareja: Maca Pizarro.

Y mientras mostraba este trabajo, musicalizó la storie con “Hello” de Lionel Richie. “I sometimes see you pass outside my doorHello, is it me you’re looking for?” se escucha de fondo.

Y es así que la periodista reposteó la storie, agregándole un corazón.

Maca Pizarro y Sichel Instagram

El secreto de su relación

Hace un tiempo fue el mismo “Toti” Sichel que entregó los secretos de su relación a TiempoX: “Llevamos súper bien la relación con lo profesional, sin problemas. Es que no nos vemos mucho en el canal”.

Agregó que “cuando estoy en ‘Contigo en Directo, ella está en otras cosas. O cuando ella anima el central con Daniel Matamala, estoy otras semanas en el central con Mónica Rincón”, dijo.