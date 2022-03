Oscar Isaac: 10 producciones en Netflix, Amazon, Star+, Disney+ y HBO Max para ver en su cumpleaños

Oscar Isaac (Getty Images for WarnerMedia/Archivo)

Este miércoles 9 de marzo cumple 43 años el actor Oscar Isaac.

El intérprete guatemalteco-estadounidense comenzó su carrera en la década del 2000, dando el salto a la fama el 2013 con la cinta Inside Llewyn Davis, dirigida por los hermanos Coen y que le valió una nominación a los Globos de Oro al mejor actor de una cinta de comedia o musical.

Tras esto ha sido parte de destacadas producciones como la último trilogía de Star Wars, X-Men: Apocalipsis, Ex-Máquina, A Most Violent Year, Triple Frontera y Dune. También protagonizó series como Show me a Hero y Scenes from a Marriage, junto a Jessica Chastain.

Próximamente estrenará la serie de Marvel Moon Knight, en donde compartirá pantalla con Ethan Hawke y que se podrá ver en Disney+ a partir del 30 de marzo.

También estará en la cinta Metal Gear Solid, basada en el famoso videojuego y en Francis and the Godfather, el filme que recreará el proceso de creación de la película El Padrino. Allí compartirá elenco con Jake Gyllenhaal, Elle Fanning y Elisabeth Moss.

En el día de su cumpleaños, te dejamos 10 producciones de Oscar Isaac para ver en Netflix, Amazon, Star+, Disney+ y HBO Max.

Diez producciones de Oscar Isaac

Star Wars (Disney+)

El actor interpretó a Poe Dameron en la última trilogía de la saga: El Despertar de la Fuerza, Los Últimos Jedi y El Ascenso de Skywalker. Las tres se encuentran en Disney+, al igual que toda la filmografía de Star Wars.

Scenes from a Marriage (HBO Max)

Jessica Chastain y Oscar Isaac protagonizan esta reinvención de HBO del aclamado clásico de Ingmar Bergman que reevalúa la vida en pareja.

Ex-Máquina (HBO Max)

Un programador es seleccionado por su excéntrico jefe para poner a prueba a Ava, una robot con avances de inteligencia artificial. Con Alicia Vikander, Domnhall Gleeson y Oscar Isaac.

Duna (HBO Max)

Dune, una mítica y heroica aventura llena de emoción, narra la historia de Paul Atreides, un joven brillante que nació con un destino que va más allá de su imaginación y que debe viajar al planeta más peligroso del universo. Con Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Jason Momoa, Javier Bardem, Josh Brolin y Dave Bautista.

Inside Llewyn Davis (Amazon)

Cuenta la historia de un joven músico que lucha para encontrar la fama durante el auge del resurgimiento del folklore estadounidense en la ciudad de Nueva York en 1961. Cinta de los hermanos Coen y protagonizada por Oscar Isaac.

De amor y dinero (Amazon)

1962, una pareja americana formada por Chester y Colette disfrutan de unas vacaciones en Atenas. Allí conocen a Rydal, un estudiante americano que tima a las turistas aprovechando sus conocimientos de griego. La pareja le invita a cenar y él, enganchado por el carisma de Chester y la belleza de Colette, acepta. Pronto se verá involucrado en una serie de acontecimientos que no podrá escapar. Con Viggo Mortensen, Kirsten Dunst y Oscar Isaac.

Drive (Netflix)

Un doble de Hollywood y conductor de velocidad sale del aislamiento gracias a su hermosa vecina, hasta que su marido violento sale de prisión. Con Ryan Gosling, Carey Mulligan, Albert Brooks, Oscar Isaac y Bryan Cranston.

Aniquilación (Netflix)

La bióloga Lena se interna en una región misteriosa aislada por el Gobierno estadounidense después de que su esposo desapareciera durante una misión secreta. Del director de Ex-Máquina y protagonizada por Natalie Portman.

Triple frontera (Netflix)

Cinco exsoldados de operaciones especiales ponen la mira en la fortuna oculta de un capo del narcotráfico. Fuera de la ley y solos contra todos. Con Ben Affleck, Oscar Isaac y Pedro Pascal.

Como la vida misma (Netflix)

Una historia de amor que se extiende a lo largo de varias generaciones y continentes, conectada por un único y doloroso suceso cuyos resultados nadie podría anticipar. Película escrita y dirigida por Dan Fogelman, el creador de la serie This Is Us.