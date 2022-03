Tuvo que vendar sus senos: Christina Ricci lastimó su cuerpo para seguir interpretando papeles infantiles

Alcanzar la fama no debería de implicar momentos dolorosos y de peligro para las niñas famosas. Christina Ricci se hizo popular por su papel de Merlina en la película “Los locos Addams” cuando apenas tenía 10 años y recientemente s e dio a conocer que tuvo que vendarse los senos de 12 a los 15 años para seguir interpretando papeles infantiles.

Al convertirse en una estrella a temprana edad f ue difícil para Ricci romper con su imagen inicial, pues por mucho, es reconocida por su gran habilidad y ventaja al interpretar personajes góticos.

Fue hasta inicios de la década del 2000, cuando pudo romper con ese estereotipo que la encasilló como actriz infantil y así dar un gran salto hasta obtener papeles para su edad.

Sin embargo, estos días de transición fueron complicados, ya que la también productora ha compartido su experiencia en varias ocasiones sobre estos desafío, e incluso, llegar a revelar que lastimó su cuerpo a fin de seguir pareciendo una niña.

¿Cómo fue que Christina Ricci alcanzó la fama?

Christina Ricci nació el 13 de febrero de 1980 y es originaria de Santa Mónica, California, Estados Unidos, donde vivió hasta 1990, sin embargo, en Nueva Jersey pasó la mayor parte de su niñez.

Desde temprana edad tomó clases de teatro y participó en producciones escolares y locales, ahí fue descubierta por una amiga de su madre a los 8 años. No pasó mucho tiempo para que interpretara su primer papel en Mermaids (1990) con un elenco conformado por Cher y Winona Ryder.

Para 1991, Ricci fue seleccionada para dar vida a Merlina Addams en “Los locos Addams”. Su personaje despertó las mejores críticas y a los fans les encantó, por lo que, se vino una segunda oportunidad de interpretar el papel en la cinta “Los locos Addams 2″ en 1993. Pero no se detuvo, ya que en ese entonces, era una actriz relevante y estuvo en otros filmes como “Gasparín” y “Now and Then”.

Era el final de los 90 y la actriz ya era reconocida por sus papeles infantiles , pero el cambio a la adolescencia implicaba también cambios en su cuerpo. De acuerdo con la publicación Eighties Kids, fueron los productores a quienes les pareció buena idea que se siguiera viendo como una niña, aunque su cuerpo estuviera en pleno desarrollo.

Según el sitio especializado, Christina Ricci tuvo que vendar sus senos de los 12 a los 15 años para interpretar papeles de niña frente a la pantalla. La actriz reveló que esta polémica aclaración fue cierta:

“¿Te imaginas lo que eso te hace en la cabeza? Me hizo sentir que era un crimen crecer y desarrollar rasgos femeninos. Me hizo sentir que había algo mal en mí y me molestó que mi cuerpo se rebelara contra mí”.

1998 marcaría el fin de esa era para la intérprete, debido a que pudo conseguir papeles conforme su edad en cintas como “The Opposite of Sex y Pecker”. También colaboró en repetidas ocasiones con Johnny Depp, en películas como: “Sleepy Hollow” y “Fear and Loathing in Las Vegas”.

La actriz ha venido forjando sola su propio rumbo, ya que no solo se centró en el cine, sino que también hizo apariciones en varios programas de televisión. En la actualidad, Ricci continua ejerciendo su dominio en el ámbito oscuro en “The Lizzie Borden Chronicles”, donde fue protagonista y productora.

En el ámbito personal es madre de dos pequeños y estuvo casada con su ex compañero de la serie “Pan Am”, James Heerdegen, con quien tuvo a su hijo Freddie. Estuvieron juntos siete años, pero la relación se tornó violenta y en 2020 la actriz decidió darle fin a su matrimonio presentando una demanda de divorcio.