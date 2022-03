Vanesa Borghi confesó que hará si gana el millonario premio de “El Discípulo del Chef”

Esta noche es la gran final de “El Discípulo del Chef”, en donde cinco participantes mostraran todas sus habilidades culinarias aprendidas durante estas semanas para lograr llevarse el premio final. Por esta razón, una de las semifinalistas, Vanesa Borghi reveló que hará si gana el fantástico premio.

A través de su cuenta de Instagram, publicó: “Cómo habrán notado realmente estuve feliz cada instante en la cocina y disfruté muchísimo el aprender de cada uno de los que pasaron por ahí”.

“Gane o no la final, siento que gané en experiencia, compañerismo, aprendí a ser un poco más paciente, a no frustrarme porque no todo puede salir bien, que siempre ver el lado positivo y me di cuenta que amo cocinar”, agregó.

¿Qué hará con el premio de $15 millones en caso de ganar?, era la interrogante de sus seguidores en la plataforma.

La pupila de Sergi Arola enfatizó en que “me encantaría tratar de donar lo máximo posible a distintas fundaciones con las que trabajo durante el año”.

Asimismo, comentó que “algunas de ellas son el sanatorio marítimo; las jornadas magallánicas, que le tengo un cariño muy especial; si es posible también donar para la Teletón; a la fundación Santa Clara; al club de mis amores, el Club Social y Deportivo Colo Colo, obvio que algo también quiero donarles, porque ellos hacen muchas cosas lindas, sociales, para ayudar al resto”.

De igual forma, aclaró que igual utilizará el dinero en cubrir algunas de sus necesidades. “Donaría la mitad de mi premio y el resto lo utilizaría para arreglar mi departamento, porque hoy día es un caos”, finalizó.