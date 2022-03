“Algún día voy a ganar”: la emotiva reflexión de Yuhui tras no clasificar a final de El Discípulo del Chef

Karen Bejarano se convirtió en la ganadora de la última temporada de El Discípulo del Chef.

Gracias a la votación del público, se impuso en la final a Daniela Aránguiz y Vanesa Borghi.

Se impuso con la votación del público ante Daniela Aránguiz y Vanesa Borghi.👇https://t.co/x7JvALclWI — Publimetro (@PublimetroChile) March 11, 2022

Mientras que uno de los que resultó eliminado antes de la final fue Yuhui Lee, quien no pudo lograr ganar en su segunda participación en dicho espacio.

Ante esto, realizó una sentida reflexión en Instagram, en donde además agradeció a sus seguidores.

“Había una vez un niño que perdió una competencia y su papá con su mamá lo retaron porque no fue el primero, y el niño les respondió que importa mira al Yuhui ha participado en tantos concursos y no ganó ninguno”, partió diciendo Yuhui.

“Entonces yo les quiero decir si no ganas no significa que eres malo cachai, por que a veces no depende de ti ganar, entonces lo importante es seguir luchando, con perseverancia y haciendo lo que amas”, expresó.

Tras esto, el participante señaló que “algún día voy a ganar un concurso verdadero de gastronomía”.

“Muchas gracias por su apoyo, por su cariño y buena onda, quiero decir muchas palabras pero en este momento solo puedo decir gracias. Así po, los quiero buenas noches”, remató Yuhui.

Revisa la publicación