Carmen Zavala y el final de Verdades Ocultas: “Lo que vivimos fue algo que pasa pocas veces en la vida”

Esta semana, y después de casi cinco años de emisiones ininterrumpidas, el elenco de la teleserie “Verdades Ocultas” dio por terminada las grabaciones de la novela que acompañó las tardes de los televidentes de Mega.

Una de sus protagonistas, la actriz Carmen Zabala, quien junto a Camila Hirane y Matías Ovideo, estuvieron presentes desde la primera temporada de la trama, reveló en entrevista con biobiochile.cl los sentimientos que tuvo al dar por finalizado su trabajo en la ficción del canal ubicado en Vicuña Mackenna y que tiene previsto su final en pantalla en julio de este año, con más de 1.100 episodios de emisión.

Estoy segura de que lo que vivimos fue algo que pasa pocas veces en la vida, así que no tengo dudas de que esas relaciones seguirán existiendo. — Carmen Zabala

“Es obvio que tras cinco años hay un antes y un después de mi persona como actriz”, arrancó Zabala, cuyo debut en la novela data de julio de 2017, en el inicio de una trama que la vio personificar a varios personajes a medida que la ficción avanzaba en el tiempo.

Como una familia para Zabala

“La oportunidad de estar en una teleserie tan larga me permitió mirar todo con otro tipo de ojos en cuanto al trabajo y al trabajo en equipo”, reflexionó la actriz, quien reconoció que esa nueva experiencia hizo que el elenco actoral y de producción generara una gran conexión “familiar”.

“Se armó una especie de familia en el equipo”, reconoció Zabala, quien extrañará “esa rutina a la que una se acopló: ver a las mismas personas siempre, tener esa confianza de llegar en la mañana con la Nico, la Simona, la parte de peluquería y maquillaje que te reciben en todos tus estados de ánimo”.

“Estoy segura de que lo que vivimos fue algo que pasa pocas veces en la vida, así que no tengo dudas de que esas relaciones seguirán existiendo”, enfatizó la actriz que personificó a Olivia Tapia, quien hata el día de hoy mantiene una estrecha relación con sus compañeras de reparto.

“Nos vemos mucho y hablamos mucho. Por ejemplo la Katty (Kowaleczko) no duró todas las temporadas pero desde que se fue sigo hablando mucho con ella. La Viviana Rodríguez se me hizo una gran gran amiga, la Cami Hirane también (...) todos para mí son importantes. Me da una melancolía saber que esto se acabó, porque ya no los veré todos los días, pero de todas maneras las relaciones van a seguir”, finalizó.