Drive to survive: los momentos más polémicos que empañan a esta cuarta temporada

La espera ya terminó. A la par que arranca la nueva temporada del campeonato de Formula 1, la exitosa serie reality de Netflix, Drive to Survive, que gira en torno a los pilotos del deporte automovilístico ya estrenó su cuarta temporada, con varios momentos épicos y polémicos de la temporada 2021.

Desde que empezó su primera temporada, Drive to Survive ha ido ascendiendo, haciendo que mucha gente incluso se interese por el deporte motor. Ya en el tercer año, la serie había alcanzado por primera vez el puesto 1 a nivel mundial en la plataforma.

De sus diez capítulos en esta cuarta temporada, se capturaron varios momentos polémicos de la temporada pasada del campeonato de Formula. Aquí te contamos cuales fueron algunas de esas:

Ausencia del campeón

Aunque ya se sabía que no estaría, la ausencia del campeón de la temporada se sintió. El año pasado Verstappen explicó por qué no participó en esta temporada de la serie: “Entiendo que debe hacerse para aumentar la popularidad en Estados Unidos, pero desde mi lado como conductor no me gusta ser parte de eso”, dijo en una entrevista la agencia Associated Press (AP).

“Fingieron algunas rivalidades que en realidad no existen. Así que decidí no ser parte de eso y no concedí más entrevistas después de eso porque entonces no hay nada que puedas mostrar. Realmente no soy una persona de espectáculos dramáticos, solo quiero los hechos y que ocurran cosas reales”, sentenció.

Hamilton, feroz con Verstappen

Antes del estreno se filtraron algunos ricos detalles como las polémicas frases de Hamilton sobre Verstappen: “Creo que Max es agresivo como el infierno y, la mayoría de las veces, lo lleva al límite y más allá. He corrido contra muchos pilotos. Siempre hay matones, pero no es así como opero. Yo solamente trato de vencerlos en la pista”.

Confesión de Hamilton

Otro momento de confesiones del siete veces campeón, Lewis Hamilton, fue cuando habla con el jefe de su escudería, Toto Wolff, sobre lo que fue su error de principiante en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde el inglés buscó superar a Sergio “Checo” Pérez, pero antes de doblar la primera curva siguió de largo y quedó en el último lugar.

Temor al COVID-19

También llama la atención que Hamilton aprovecha muchas de sus charlas para hablar sobre su miedo a volver a contagiarse de COVID-19, que lo tuvo a fines de 2020 y tuvo que correr por el su compañero en Mercedes ahora, George Russell. Sin duda, ese es el tipo de información que solo se puede ver en la serie.

Hubo poco de Ferrari

A la Scuderia solo se le ve en los dos episodios que protagoniza McLaren. Al igual que pasó en la tercera temporada con la rivalidad entre Lando Norris y Carlos Sainz, parece que se intenta crear una rivalidad forzada entre Norris y Daniel Ricciardo, que en realidad no existe.

Otros dos que casi no figuran son los pesos pesados y campeones mundiales, el español Fernando Alonso y el alemán Sebastian Vettel.