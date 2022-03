Julián Elfenbein recordó el infarto que sufrió el 2018: “Soy muy trabajólico… no quería suspender la grabación del día siguiente”

Este domingo se estrena un nuevo capítulo de la segunda temporada de “De tú a tú”, programa de entrevistas donde Martín Cárcamo conversa en profundidad con sus invitados, estará el periodista y animador Julián Elfenbein.

Desde la casa del invitado, Martín Cárcamo tendrá una íntima conversación con el animador de CHV, quien reflexionará sobre los momentos más importantes de su vida y hará un recorrido por su carrera profesional, desde sus inicios en televisión hasta los días actuales.

Martín le preguntará a Julián por el infarto al miocardio que sufrió en julio del año 2018, a lo que el conductor contó lo que relato lo que pasó ese día, “me empieza a tiritar el brazo… como que el brazo se manda solo... me desplomo en el baño, al minuto me recupero y me acuesto en la cama.”

“Termino en la clínica… entré por urgencia y no quería que se supiera nada. No, otra vez no. Estaba en un gran momento, con ‘Pasapalabra’ a tope, soy muy trabajólico y muy responsable por la pega, no quería suspender la grabación del día siguiente”, confesó.

Sin embargo, el espacio de Canal 13 no solo abordará este trágico recuerdo, sino que también habrá situación de humor y risas donde los ex compañeros de trabajo se divertirán y emocionarán, recordando situaciones vividas en el pasado.

Cabe recordar que el nuevo capitulo de “De tú a tú” será trasmitido este domingo después de “Tele13 Central”, por las pantallas de Canal 13.