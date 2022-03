La parada de carros de Fran García-Huidobro a Gianella Marengo en Aquí se Baila

Fran García-Huidobro expresó su molestia con Gianella Marengo en el último capítulo de Aquí se Baila.

En el programa de Canal 13, la jurado realizó un reclamo a la participante por una acción que no le gustó.

Mediática fue la última eliminada del estelar de Canal 13, donde perdió el duelo ante Christell Rodríguez.👇https://t.co/VhTBPWDWdZ — Publimetro (@PublimetroChile) March 11, 2022

“Primero quiero preguntarle ¿Qué hacía sentada en mi asiento? En la nota que salió, estaba usted sentada aquí”, afirmó García-Huidobro.

“Fíjese que parece que está equivocada. Sentada quizás no, parada. Tenía un banquito al lado, nada más”, señaló la participante.

Tras esto, la jurado insistió con sus palabras, afirmando que “este asiento no está permitido para los participantes, así como yo no me voy a meter allá atrás. Ni tengo idea qué tipo de elementos tienen ustedes”.

“Les voy a pedir, por favor, que mantengan el protocolo con la silla del jurado. Muchas gracias”, remató García-Huidobro.