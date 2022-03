La realidad superó a los memes, inmortalizan a ‘Edgar se cae’ en Google Maps

‘Edgar se cae’ es uno de los primeros videos virales en YouTube, Edgar Martínez se convirtió en una celebridad en 2006 cuando con su ya emblemático “Ya güey” se volvió en uno de los videos más vistos en la plataforma.

Ahora Edgar revive gracias a un meme, a través de Memelas de Orizaba, una de las cuentas más populares en Instagram, se dio cuenta que usuarios inmortalizaron el lugar en el que el pequeño Edgar cayó.

A través de Google Maps se puede saber el lugar exacto en el que ocurrió uno de los videos más populares, cerca de una tienda de conveniencia y una iglesia, en un riachuelo en el que Edgar suplicó porque no lo tiraran sin éxito.

A través de un video el famoso personaje recordó años más tarde aquel video con el que se volvió popular:

“Estábamos en un rancho con la familia, era un rancho en donde nacieron mis abuelos, era demasiada paz y tranquilidad y no teníamos nada qué hacer; simplemente era comer. Estábamos aburridos y no sabíamos qué hacer. Había una cámara y dijimos: ‘¿Por qué no grabar una película de piratas?’ Y empieza que yo era la estrella de la película pirata, íbamos caminando por el río, con mi espada, el palo’.”

