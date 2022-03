María Alberó e Iván Zamorano confesaron que se conocieron gracias a Pamela Díaz y Manuel Neira

María Alberó e Iván Zamorano serán la próxima pareja invitada a “La Divina Comida”, y durante el programa recordaron cómo inició su historia de amor. A raíz de esto, confesaron que se conocieron gracias a una fiesta organizada por Pamela Díaz y su expareja, Manuel Neira.

Según lo consignado por TiempoX, la modelo trasandina comentó que durante esa época realizaba muchos eventos junto a la “Fiera”, quien en varias ocasiones le dijo que quería presentarle al exfutbolista.

“Yo decía ‘no, por favor, viene saliendo de una cosa terrible’. Yo estaba con mi hija de 7 años, súper bajo perfil y nosotros los modelos comentábamos esta relación que tenía Iván con la señorita María Eugenia Larraín. Entonces, yo no quise ir”, contó.

Asimismo, reveló que Pamela interrogó a Iván Zamorano sobre la modelo y que, supuestamente, habría dicho: “la conozco del ‘Venga Conmigo’ y no es mi tipo.

Sin embargo, “Bam Bam” contó su versión de la historia y explicó que su amigo en ese entonces, Manuel Neira, lo invito a una celebración donde asistiría la argentina.

“Yo le digo: ‘¿quién? ¿la alemanota?’ Y él me dice ‘no, si no es alemanota, es flaquita’”, comentó.

Ambos terminaron asistiendo al evento, y tuvieron sorpresivo encuentro en un ascensor por lo que aparecieron juntos en la fiesta llamando bastante la atención de los asistentes.

“A María le dan el estacionamiento de abajo y a mí me dan el de arriba. Entonces, ella tomó el ascensor abajo en el subterráneo y yo en el primer piso, y cuando se abre la puerta me encuentro con esta rubia, con la alemanota, y la miro y le digo: ‘¿Tú eres María Alberó?’

‘Sí, cómo estás’, contestó. La veo y era flaquita, hermosa de cara. En ese momento yo tenía otra impresión de ella”, recordó Iván Zamorano.

Pero no fue amor a primera vista, ya que, según Alberó, encontró que exjugador era “muy florero de mesa y canchero”. “Yo decía ‘de qué se las da Zamorano’”.

“Llamo a Manolito Neira, mi amigo y le digo ‘yo me enamoré en el ascensor, así que voy con todo’, pero se hizo la difícil, no me pescó, no me pescó y no me pescó. Como un mes y medio no me pescó”, sentenció Iván Zamorano.

Finalmente, María explicó los motivos por la cuales “ignoraba” a Zamorano: “tenía miedo, porque ya tenía una nena, y no estaba para joder solo un rato”.