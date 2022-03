Mariachi se hace viral por recrear opening de Sailor Moon

Los fanáticos de las series de animé catalogan a Sailor Moon como una de las más populares del género, y esa popularidad probablemente esté en aumento y tenga nuevos seguidores, gracias a un mariachi.

A través de la plataforma TikTok el usuario @aoysutictoc ha compartido varias canciones de estas series, causando furor cuando interpretó el opening de Sailor Moon.

Ángel Ortiz y su Mariachi fue el intérprete de la canción Legendaria Luz de la Luna, pero al mejor estilo mexicano, recibiendo casi 190 mil likes en su publicación de TikTok.

Sailor Moon fue un manga creado por Naoko Takeuchi en 1991 y que se convirtió en una serie de animé en 1992.

Seguidores emocionados

Las reacciones de los usuarios de esa red social no se hicieron esperar.

“Nueva meta: que me traigan mariachis con el op de Sailor Moon”, escribió la usuadia @romloon.

“Si alguien me ama, una serenata de Sailor Moon sería perfecta”, dijo @ellaequeue.

“Si alguien me llega con una serenata así yo me caso ahí mismo”, indicó @un_pancito_pal_susto.uwu.

“Si mi futuro novio no me da una serenata con esta canción al menos una vez, no lo quiero”, afirmó @bloomingarmy_bangbangtan.

Lo quieren contratar

Ángel Ortiz se ha hecho famoso por sus interpretaciones de openings de anime.

El mariachi Ángel Ortiz se ha encargado de complacer en su cuenta de TikTok a sus seguidores con temas de sus series de anime favoritas como Pokémon, Ranma 1/2, Digimon y Candy Candy.

El mariachi, que sale siempre usando un antifaz, ha recibido peticiones de otros opening, al mismo tiempo que le han ofrecido trabajo para tocar en 15 años, matrimonios y otro tipo de reuniones sociales.

Ortiz prometió a sus seguidores realizar pronto una versión completa del opening de Sailor Moon para compartirlo en diversas plataformas.