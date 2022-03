Mauricio Correa revela desconocida petición que le hizo Camiroaga ante salida de Kathy Salosny del matinal

Esta semana el Buenos Días a Todos estuvo de celebración, luego que el matinal de TVN cumpliera 30 años.

Dentro de ese marco, Mauricio Correa conversó con Me Late en TV+, en donde recordó la polémica tras la salida de Kathy Salosny de la conducción de dicho programa.

Consultado por la polémica más fuerte que sufrió el programa, señaló que “sin duda y la más injusta también, la pifiadera a Felipe (Camiroaga) en el Caupolicán”, aludiendo a lo ocurrido en el Copihue de Oro el 2010.

En ese sentido, recordó que le dijeron al animador que no fuera a la premiación porque lo iban a pifiar, “porque lo culpaban a él de la salida de Kathy del programa”.

La petición

El exdirector del matinal reveló en tanto que “Camiroaga entró dos veces a mi oficina, dos veces, a decirme: ‘Guatón, no podemos sacar a la Kathy del programa’”.

“Era un tema de equipo y era un tema de canal. Nosotros nos estábamos preparando para lo que venía, que era Bienvenidos (en Canal 13). Nosotros nos estábamos preparando para lo que venía. Se iba a instalar Tonka (Tomicic) con Martín (Cárcamo) y esa competencia iba a ser fuerte”, expresó.

En ese sentido, indicó que “la decisión fue una decisión colegiada del canal, en la cual me incluyo. Pero la decisión no fue de Felipe, al contrario, era una persona que fue a hablar dos veces conmigo, me imagino que también lo hizo en ese minuto con el director del canal o alguien más, y pidió que la Kathy no saliera del programa”.

“Fue tan injusto lo que allí ocurrió en el Caupolicán”, concluyó Correa.

