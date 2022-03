Rubén Blades se metió en el lío de Residente y J Balvin

El panameño Rubén Blades rompió el silencio en redes sociales publicando un vídeo en su cuenta de Twitter, Instagram y TikTok. En el clip el ícono de la salsa latinoamericana aparece rapeando respecto a la tiradera que Residente le hizo al reggaetonero colombiano J Balvin.

Blades cuenta con alrededor de 888 mil seguidores en Instagram, 59.5 mil y 105.1 mil me gusta en TikTok y más de 1 millón de seguidores en Twitter. La estrella salsera aparece con una camiseta negra que dice: “No le pongas atención a esas cosas”, una gorra con el nombre de su país, Panamá, anteojos y unos audífonos de estudio de grabación.

Mediante una pista que combina los géneros salsa y reggaetón, Rubén muestra su apoyo a René Pérez (Residente) interpretando la siguiente letra:

“Mi nombre ha aparecido en redes sociales y diarios. Ese conflicto ajeno hoy me obliga a un comentario. Que nadie se equivoque, quiero que esto quede claro. Aconsejo a René (Residente) porque lo quiero como hermano. Cuando a veces la rabia a mi razón enrosca, me digo Rubencito águila no caza mosca. No es amor y cariño es amor y control. Deja que el niño chille, a veces es mejor. Hay una verdad vieja que solo el bueno aprende que el oro jamás compra a quien su amado vende. Al ánimo caldeado recomiendo darle fin. Cálmense escuchando el álbum del año, Salswing”.

— Rubén Blades, ícono de la salsa latinoamericana.