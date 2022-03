Daniela Aránguiz: “El premio ni siquiera era para mí, lo iba a regalar, no me iba a quedar con ningún peso”

Daniela Aránguiz mantuvo sus críticas hacia el formato que “El discípulo del chef” usó para definir a la vencedora de su tercera versión y que, en sus palabras, le impidió ganar la competencia culinaria en el estelar de CHV, que finalmente quedó en manos de la cantante Karen Bejarano, a quien nuevamente cuestionó la forma en que ganó el concurso.

“Que la final sea con votación del público (es algo con lo que) no estoy de acuerdo, porque por más de tres meses fuimos criticadas, analizadas por personas que realmente saben de gastronomía y pueden probar platos. Pero por cariño (...) es válido. Todo es válido”, reconoció Aránguiz este domingo en LUN.com, donde aseguró que apenas supo que la ganadora de la final la decidiría el público, supo que no iba a ganar ante Bejarano.

“La Karen formó un ícono durante nuestra juventud, es una persona popularmente súper querida y eso está perfecto. Ella siempre va a ser Karen Paola, aunque lo renegó por muchos años”, aseguró la esposa de Jorge Valdivia, quien afirmó que con la artista sólo las une una “amistosa” relación laboral.

“Somos conocidas. hemos trabajado muchos años juntas, y le tengo mucho cariño, obviamente”, dice.

“Voy a llorar, a hacerme la víctima”

De todos modos insistió en avalar sus dichos de redes sociales, donde reclamó por la forma en que su compañera de trabajo se impuso en la competencia.

Me hubiese gustado pero el premio ni siquiera lo quería para mí, lo iba a regalar, no me iba a quedar con ni un peso. Eso me dolió, lo sentí injusto. — Daniela Aránguiz

“Es fácil ganar por el cariño, no por el talento. Somos un país que votamos mucho por el cariño. No gana el mejor cantante, sino que el que la gente encuentra más carismático. No gana el mejor cocinero, sino que el que la gente considera más humilde”, enfatizó.

En esa línea, Aránguiz también quiso dejar claro en el medio nacional que si bien mantiene sus críticas al formato, lo suyo nunca fue enfrascarse en una pelea con Bejarano, porque “yo no tengo una rivalidad con nadie, no tengo necesidad de competir con nadie”.

“No es mi idea tirarle mala onda (a Karen), todos teníamos motivos para ganar. Me hubiese gustado pero el premio ni siquiera lo quería para mí, lo iba a regalar, no me iba a quedar con ni un peso. Eso me dolió, lo sentí injusto. tengo una amiga periodista, Jo Parra, que trabaja en Chilevisión hace muchos años. Ella tiene un cáncer ramificado y es mamá soltera, es súper esforzada. Y la vamos a seguir ayudando, haciendo rifas y cosas así. Yo, gracias a Dios, tengo un pasar tranquilo y no tengo necesidad de un premio”, reveló la mediática, quien ante el resultado obtenido en el programa de la señal privada, aseguró que la próxima vez que sea convocada a un espacio de concursos “voy a llorar, a hacerme la víctima”.

“Aprendí que así la gente te quiere. Yo soy feliz porque sé que en mi círculo, en mi alrededor, me quieren. Prefiero que la gente me odie por lo que soy, en vez que me quieran por algo que no soy”, finalizó.