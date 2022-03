“Jamás dejaré que digan que hablar de salud mental es dar lástima”: Karen Bejarano y su furiosa respuesta a Daniela Aránguiz

Karen Bejarano le respondió en duros términos a Daniela Aránguiz por insistir en sus críticas a la forma en que se dio su triunfo en “El discípulo del chef”, donde fue la más votada por el público y según la esposa de Jorge Valdivia, pudo ganar por hacerse la “víctima” contando de sus problemas de salud mental.

La cantante usó nuevamente sus redes sociales para lanzar su reflexión-respuesta a los dichos de Aránguiz, a quien además acusó de “ambivalente” en LUN.com.

No me interesa tener una amistad con ella y ninguna relación con una persona como Daniela Aránguiz. — Karen Bejarano

“Daniela todo este tiempo me dijo que me quería mucho, como a una hermana. esta ambivalencia entre el amor y el odio, de un día para otro, no soy capaz de entenderla”, afirmó Bejarano, quien aclaró, al igual como lo hizo Aránguiz en el diario nacional, que “claramente, amigas no somos, nunca lo fuimos”.

“Nos conocemos desde que teníamos 17 años. He estado en su casa, conozco a sus hijos, ella al mío, he estado en su cumpleaños. Nunca atacaría a una amiga o a nadie de esa forma, y menos en un concurso cuando sabía las reglas del juego”, insistió, al paso que aclaró lo que hará con el premio de 15 millones de pesos que ganó en el estelar de CHV.

El inicio del round de Karen Bejarano con Daniela Aránguiz

“A mí en el programa me preguntaron qué quería hacer con el premio, no fue que quería dar lástima. Yo quiero erradicar eso, que la gente sienta que no va a dar lástima por hablar de las situaciones mentales que está pasando. Me parece un ataque bastante desafortunado”, reveló la cantante, quien el día posterior a la final de “El discípulo del chef” se contactó con Aránguiz para que le explicara el motivo de sus críticas y ataques hacia ella.

“Le escribí diciendo que me parecía súper triste la situación, que ella estuviera tirando tanta mala onda. No voy a decir todo lo que me dijo, pero la situación ahí se cortó”, reveló.

Es por ello que este domingo la joven refrendó sus dichos respecto de Aránguiz en una publicación de sus historias de Instagram, en la que aseguró que “jamás voy a dejar que digan que hablar de salud mental es dar lástima”.

“Tenemos que normalizar hablar de estos temas, debemos prestarle más atención a las señales, dejar de herir a aquellos que se atreven a hablar de sus dolores, porque hablar sana”, expuso Bejarano, quien dejó en evidencia que los dichos de Aránguiz los tomó como un claro bullying en su contra.

“En cambio, el bullying destruye aún más a las personas que lo están pasando mal, incluso como ya hemos, lamentablemente, visto en tantos casos alrededor del mundo, los lleva a tomar decisiones como quitarse la vida”, explicó.

En esa línea, insistió en que “pasarlo mal y querer salir de ahí ¡es de valientes! Que nadie te diga lo contrario, porque si lo hace solo habla de su ignorancia y poca empatía” y aclaró en su entrevista con LUN.com que no quiere saber nada más de la esposa de Jorge Valdivia.

“No me interesa tener una amistad con ella y ninguna relación con una persona como Daniela Aránguiz”, finalizó.