Raquel Argandoña contó anécdota con Felipe Camiroaga y dos rostros de TV: “Yo quiero dormir solo”

Raquel Argandoña sigue contando anécdotas del pasado que vivió junto a Felipe Camiroaga, esto en el marco de la celebración de los 30 años de “Buenos días a todos”. En esta ocasión, en su nuevo programa de Zona Latina, contó una historia que involucra también a Bárbara Rebolledo y la compañera del presentador, Karen Doggenweiler.

En esta época, la “Quintrala” era alcaldesa de Pelarco y organizaba el concurso Miss Pelarco, a lo que comentó: “Felipe me organizaba los rodeos con sus amigos y todo. Un día yo fui a un programa de Felipe gratis. Le dije, ‘ok, no te voy a cobrar nada, pero tienes que ir a animar el Miss Pelarco’, ‘Ya yo voy a animar’”.

“En ese tiempo estaba con Bárbara Rebolledo. Tenía un avión Felipe, una avioneta. Aterrizó en Panguilemo y los recibí en mi casa. Pero también estaba invitada Karen Doggenweiler, y obviamente mi nana, que la adoro, llega, sacan las maletas, y como era la pareja de Felipe Camiroaga la Bárbara Rebolledo, los pusimos en el dormitorio principal, cama matrimonial. Y Karen en otra habitación con dos camas, dormitorio de visitas”, contó.

Sin embargo, algo que Raquel no se esperaba era que Felipe se sintió incómodo con la distribución de las habitaciones.

“De repente Felipe me dice ‘Raquel, ¿te puedo decir algo?’. ‘Sí, dime nomás’. ‘Yo quiero dormir solo. No quiero tener problemas con nadie. Así que cambia a la Bárbara de habitación’. Y no la puse con la Karen, sino que en otra habitación, pero Felipe durmió solo”, aseguró.

Raquel comentó que Felipe nunca le dio a conocer los motivos por el cual se sintió de esa manera, ya que supuestamente iba a dormir con su pareja.

“A lo mejor no quería que Karen se sintiera incómoda”, comentó. “Pero igual era un tema. Yo le decía, ‘pero cuéntame’, porque es muy raro. Felipe fue quien llegó con Bárbara Rebolledo y la Karen llegó aparte, sola. Y Bárbara era la oficial. Y no durmieron juntos. Felipe me dijo ‘no. Yo quiero dormir solo’”, aclaró.

Hasta el día de hoy ninguno de los presentadores involucrados confirman el romance, el ex director del matinal de TVN, Mauricio Rebolledo reconoció que Camiroaga y Doggenweiler fueron pareja en algún momento.