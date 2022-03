The Adam Project: lo que sabemos sobre la posible secuela del éxito de Netflix

Netflix tiene un nuevo éxito en sus manos. The Adam Project, cinta de ciencia ficción protagonizada por Ryan Reynolds, se estrenó este fin de semana en la plataforma de streaming y ya se posiciona como la más vista en la mayoría de los países donde está disponible el servicio.

El personaje principal de Adam Project es Adam Reed de Ryan Reynolds, un piloto de combate en 2050 que usa el viaje en el tiempo para tratar de salvar el mundo. En lugar de ir a 2018 como estaba previsto, Adam accidentalmente va a 2022. Aquí es donde se encuentra con la versión de sí mismo de 12 años, interpretada por Walker Scobell. Juntos, el dúo emprende un viaje de regreso a 2018 para evitar que se invente el viaje en el tiempo.

Aunque The Adam Project 2 no está configurado directamente por el final de The Adam Project, una secuela sigue siendo una posibilidad. ¿Ryan Reynolds y Walker Scobell emprenderán otra aventura de viajes en el tiempo como Adam joven y adulto? Aquí está todo lo que sabemos sobre el estado de la secuela de The Adam Project, la historia potencial, el elenco y la fecha de lanzamiento.

¿Sucederá The Adam Project 2?

Netflix aún no ha anunciado ningún plan para The Adam Project 2. Aún así, existe una buena posibilidad de que la secuela suceda. Netflix siempre está buscando construir franquicias con grandes estrellas, y Reynolds ya está involucrado en una con Red Notice. Después de las excelentes críticas de The Adam Project, se espera que la película sea un gran éxito para el servicio de transmisión. Mientras la película supere las diversas listas de Netflix, debería llegar el anuncio de The Adam Project 2.

El elenco de Adam Project 2: ¿Qué personajes podrían regresar?

Si ocurre una secuela, el elenco de The Adam Project 2 debería traer de vuelta a la mayoría de los miembros del elenco. La secuela no puede suceder sin que Ryan Reynolds y Walker Scobell regresen como Adam Reed, joven y de mediana edad. Continuar con sus historias significaría el regreso de Jennifer Garner como la madre de Adam, mientras que Zoe Saldana también puede regresar como Laura según el final de The Adam Project. No hay un camino directo para que Mark Ruffalo regrese como el padre de Adam, pero todo es posible con el viaje en el tiempo.

Predicción de la fecha de lanzamiento de The Adam Project 2

Sin un anuncio de secuela de The Adam Project, aún no está claro cuándo podría ser la fecha de lanzamiento de The Adam Project 2. Incluso si Netflix se mueve rápidamente para traer de vuelta a Reynolds y Shawn Levy para otra película, aún tardaría algunos años en suceder. Como resultado, es posible que The Adam Project 2 no se lance hasta 2025 debido a la naturaleza del desarrollo y lo ocupados que están Reynolds y Levy.