“Ya prescribió”: Antonella Ríos responde a las críticas por antiguo coqueteo con exministro Delgado

Antonella Ríos nuevamente está en la polémica luego de haber confesado haber tenido un coqueteo con el ahora exministro del Interior, Rodrigo Delgado. A raíz de la historia, la actriz tuvo que salir aclarar rumores y detener los malos comentarios.

Todo comenzó cuando contó este hecho en “Me Late Prime”, en donde la panelista comentó que le había mandado mensajes por una plataforma web.

“Yo me mandé mensajes de Facebook con él… ah, no, yo lo empecé a jotear, sí, confirmado”, señaló Antonella Ríos en esa ocasión y la ola de críticas no tardó en llegar.

Tanto fueron los comentarios, que la actriz decidió aclarar ciertos puntos en redes sociales: “Contexto 2010 jajaja, hace 12 años. Ya prescribió. La gente rajando vestiduras y yo esto lo hago para divertirme”, comenzó a escribir en sus historias en Instagram.

“Además la gente es muy chistosa porque dice y opina desde la superioridad moral. Antes me hubiese achacado. Ahora les cuento que tengo más para ustedes (…) Me dejan loca con el nivel de agresión por comentar una situación de años”, agregó.

Antonella Ríos | Fuente: Instagram

Al parecer este formato no fue suficiente para callar a los usuarios de las redes, ya que decidió subir una publicación a su perfil aclarando el tema.

“El otro día comente un hecho de hace más de 12 años ajajaa. Salió en algunos medios y claro fue un festín para comentarios mala onda. En el relato yo comentaba que en tiempos pasados yo había coqueteado con un sr. que hace pocos días era ministro (cuando no era ministro y no estaba casado)”, explicó.

Posteriormente, aclaró que: “Ojo que si uno comenta esta lesera desde el relajo de un programa (@melatetv) es para jugar y comentar cosas curiosas que uno hizo cuando era más joven. Sin mal intención. A continuación la gente comenta con una rabia, así como si fuera un crimen mortal, opinando con tanta rabia que ya no me hace sentir mal, más bien me da risa y curiosidad tamañas reacciones”.

Finalmente, quiso dejar atrás los malos comentarios y cerró el post diciendo que: “Sean felices, digan lo que piensan pero el juicio muestra un recelo (no contra mi) contra la libertad y honestidad de ser justamente como uno quiere ser (…) Yo seguiré siendo exactamente igual, lo más libre posible. Los amo”.