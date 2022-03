Bad Bunny perdió demanda millonaria por una de sus canciones más famosas

Era el año 2020 cuando ‘Safaera’ era una de las canciones más escuchadas del recién estrenado álbum de Bad Bunny, YHLQMDLG. El éxito de la canción fue tal que hasta se convirtió en una tendencia de TikTok por su letra explícita. Sin embargo, el éxito que recogió el ‘conejo malo’ con esa canción no se pudo ver traducido al aspecto económico.

Solo obtiene 1% de ganancias

Desde su estreno, Bad Bunny ha sufrido grandes problemas por ‘Safaera’, llevándolo a que solo pueda obtener el 1% de todas sus ganancias, junto a los demás escritores del tema.

El cantante puertorriqueño Jowell reveló durante una entrevista que prácticamente el equipo no recibe ganancias de la canción debido a una demanda por derechos de autor puesta por la rapera estadounidense Missy Elliott.

Utilizaron un sample de ‘Get ur freak on’

La cantante urbana demandó a los artistas luego de escuchar que dentro del éxito se usaba parte de su canción “Get ur freak on” sin su permiso. “Si esa canción hubiera sido una canción normal y corriente de cualquiera por ahí como la que nosotros sacamos, nadie se hubiera metido. Esa canción la jodieron porque fue demasiado exitosa. Alguien fue para la Missy Elliott y le dijo: ¿tú no estás escuchando?” expresó Jowell, para el canal de YouTube MoluscoTV.

Si se escucha ‘Get Ur Freak On’ y ‘Safaera’ se puede identificar fácilmente el tramo de la canción que fue usado en la de ‘Benito’, que también utilizó samples de otros temas populares.

“Se quedaron con todo. Lo que pasa es que legalmente ellos no me pueden sacar porque yo escribí ahí, así que me dieron el 1% a mí, 1% a Randy, y se quedaron con todo ellos. Hasta Bad cobra como 1% también. Nosotros nos fuimos hasta abajo con esa canción, tuvimos que cederla”, dijo Jowell.