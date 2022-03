Evaluna, Camilo y Ricardo Montaner están de luto: así despidieron a un amigo entrañable

El periodista y gran amigo de los Montaner, Gerardo Rozín falleció el pasado 11 de marzo y mediante redes sociales, los famosos expresaron la lamentable pérdida de su gran amigo.

A través de sus programas de radio y televisión, el comunicador dio a conocer el trabajo de varios músicos en Argentina. El más conocido era Morfi, donde cada domingo presentaba a un talento diferente y uno de estos fue Ricardo Montaner , quien extendió el vinculo laboral para forjar una amistad.

Haciendo lo que le apasionaba,el 14 de enero pasado.

Gerardo Rozin y yo hablando de la vida.#GerardoRozin pic.twitter.com/vKo804WRMU — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 12, 2022

Tras una serie de Tweets, Ricardo Montaner recordó a su amigo Gerardo, pero fue en un post en Instagram donde expresó que le podían el pésame por “derecho ganado” con el siguiente mensaje:

“He sido amigo de un hombre increíble los últimos 17 años. El mejor entrevistador que tuve algún día y uno de los dedos de la mano que cuenta a los pocos amigos de verdad que tengo. Al final tuvo razón ,se iba a ir pronto, tengo dolor y enojo, pero tengo también un profundo agradecimiento por todas las charlas que me dedico y por todas las cuentas de los restaurantes que se apresuró a pagar, también agradezco su talento y el habernos elegido a todos los Montaner como sus parientes cercanos, su familia, el sitio a donde llegar sin aviso y con confianza. El Tío Rozín, el de La Peña se fue y nos dejó solos”.

Evaluna y Camilolamentan que Índigo no conozca a su tío

A pocas semanas de que nazca Índigo, el nuevo integrante de la dinastía Montaner, sus padres, Evaluna y Camilo dieron a conocer el doloroso momento por el que pasaron y es que el fin de semana falleció el productor, periodista y amigo de la familia, Gerardo Rozín.

A través de stories en su cuenta de Instagram respectivamente, tanto Camilo como Evaluna revelaron tan triste noticia, en las que expresaron su dolor por tan irreparable pérdida.

“Me duele mucho tu partida. Y lloro de pensar que Índigo no va a poder conocer en persona a su tío judío. Pero me reconforta saber que lo real a ti es eterno. Te amo @gerardorozin”, compartió el esposo de Evaluna.

Por su parte, la hija de Montaner dijo: “Es que como me miraras toda tu vida, desde otro balcón cuando alguien que amas abandona el plano material. Sigo sin procesarlo todavía... y no quiero ponerme triste, porque no habrías querido eso.. pero voy a extrañarte mucho tío Rozín”.

¿Cuál fue el motivo por el que falleció Gerardo Rozín?

Gerardo Rozín falleció el viernes 11 de marzo a los 51 años de edad, luego de luchar incansablemente contra un tumor cerebral que padecía desde hace más de 12 años.

Te voy a extrañar tanto tío Gerardo pic.twitter.com/EJ4tgPhJSe — Ricardo Montaner (@montanertwiter) March 12, 2022

El productor y amante de la música, además de amigos cercano a Ricardo Montaner fue el impulsor de la carrera del dueto que formaron sus hijos: Mau y Ricky.

El vínculo con el conductor de Morfi involucraba a toda la familia Montaner a tal grado de que en su programa fue testigo del romance entre Ricky y la influencer Stefi Roitman. Además, junto con su pareja Eugenia Quibel, Gerardo viajó a Miami para asistir a la boda de Evaluna y Camino en febrero de 2020.

Los hijos menores de Montaner, se despidieron con el siguiente post en su cuenta oficial de Instagram: