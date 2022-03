Jorge Valdivia funó con todo a mujer que hizo comentario en contra de Daniela Aránguiz

Jorge Valdivia defiende con todo a su mujer, quien se ha visto envuelto en una polémica, tras quedar en segundo lugar en la final de “El Discípulo del Chef”.

Daniela Aránguiz se ha manifestado en contra del dictamen del público, que dejó como ganadora de la tercera temporada del programa a Karen Bejarano.

Y bueno, eso ha llevado que usuarios de Instagram le dejen al jugador, mensajes en contra de su esposa, tal como él mismo lo expone.

“Ella me escribe como muchas en el muro”, escribió Valdivia, argumento que este no era el peor.

Storie de Jorge Valdivia

Storie Jorge Valdivia

“No pasa nada con el mensaje porque puede pasar y hay varios que son peores”, precisó, pero después, hace mención a la profesión de la usuaria: “se supone que lo que ella quiere ser tiene que ver con la educación. Yo pondría ojo si a (la usuaria) toca ayudar, apoyar, educar. Se enoja y lo manda a la mierda al niño o joven que necesita ayuda”, sentenció.

Guerra de titanes

Aránguiz, quien el día posterior al triunfo de Bejarano y luego de haberse quejado profundamente por el resultado, quiso bajarle el perfil a la polémica con su excompañera en Mekano, con una publicación en Instagram donde aseguró que “di lo mejor de mi en el tema culinario, me perfeccioné en esto y eso es lo que me hace feliz”, no se contuvo y volvió a criticar a la artista.

“Las personas con éxito no viven siendo víctima. Viven al máximo, corren el riesgo y al final del día lo logrado es sin siquiera haber mostrado una lágrima para que el resto sienta pena por ti”, escribió Aránguiz en una de las historias de su Instagram, dichos que encontraron la respuesta de Karen Bejarano.

“Hay actitudes que te dejan las cosas muy claras”, publicó la cantante en sus historias de Instagram, en las cuales además se dejó ver festejando con amigos junto a otra publicación.