Pete Davidson tomará un vuelo… ¡Hacia el espacio!

Si Pete Davidson está buscando alejarse de las polémicas con Kanye West lo va a hacer momentáneamente, y bien lejos.

El comediante de Saturday Night Live viajará al espacio junto con otros cinco pasajeros en el cuarto vuelo de Blue Origin, la compañía del dueño de Amazon, Jeff Bezos.

Blue Origin anunció que Davidson, de 28 años, formará parte del vuelo NS-20 que viajará el próximo 23 de marzo.

Viajeros famosos

Davidson no es el primer famoso que abordará un vuelo hacia el espacio, algo que ya hicieron William Shatner y Michael Strahan.

Shatner, quien interpretó al Capitán Jason Kirk en Star Trek, se convirtió en la persona de mayor edad en viajar al espacio al hacerlo el 13 de octubre del año pasado, a los 90 años.

Strahan, ex estrella de la NFL y presentador de Good Morning America, tomó su vuelo el pasado 11 de diciembre.

La polémica con Kanye no para

La noticia del vuelo de Davidson hacia el espacio llega en plena polémica con Kanye West, quien está en proceso de divorcio de la actual novia del comediante, Kim Kardashian.

El fin de semana se publicaron unos supuestos mensajes de texto entre Davidson y West, en los que el comediante le envió al rapero una selfie afirmando estar en la cama con Kardashian.

“Kim es, literalmente, la mejor madre que he conocido. Lo que hace por esos niños es increíble y tienes tanta suerte de que sea la madre de tus hijos”, supuestamente escribió Davidson en los mensajes, que se publicaron originalmente en la cuenta de su amigo, Dave Sirus, antes de ser borrados. “He decidido que no voy a dejar que nos trates de esta manera nunca más y he terminado de estar callado. Madura”.

West, quien se ha referido insistentemente de manera despectiva al actor de Saturday Night Live y lo hizo protagonista de su polémico video llamado Eazy, le respondió invitándolo a su servicio dominical, algo que fue rechazado por el comediante.