Priscilla Vargas debutó en Canal 13 con nueva temporada de “Aquí somos todos”: “No pude haber tomado una mejor decisión”

Este lunes, comenzó una nueva temporada del programa de servicios de Canal 13, “Aquí somos todos”, esta vez conducido por la experiodista de Mega y hoy debutante en la señal de Inés Matte Urrejola, Priscilla Vargas.

Vargas fue ampliamente saludada y aplaudida por los panelistas y colegas de trabajo, quienes la recibieron con entusiasmo por este nuevo desafío laboral, esta vez, en Canal 13.

“Me invitaron a ser parte de un hermoso proyecto, un proyecto desafiante. En medio de tantos cambios que estamos viviendo en nuestra sociedad, es necesario hacernos cargo de esas necesidades que son urgentes, por eso tenemos que estar más cerca que nunca”, explicó Priscilla.

“No pude haber tomado una mejor decisión, no he tenido nunca una duda de la decisión que tomé”, añadió.

En el inicio de su tercera temporada, el programa abordó el aumento en las denuncias de bullyng escolar, mostrando historias de mujeres que fueron víctimas de acoso escolar y quedaron afectadas hasta el día hoy. Además, se presentó el testimonio de Américo, cuya hija también fue víctima de bullying.

“Aquí somos todos”, en sus más de 400 capítulos, ha sido una importante compañía para la audiencia, por su apoyo a las familias, niños y adultos mayores que ha ayudado con sus cadenas solidarias; además de entregar información y recomendaciones fundamentales en el área médica, económica y legal.

Cabe mencionar, que el espacio de ayuda social de Canal 13, en sus temporadas pasadas ha solucionado 450 historias, entre ellas 60 campamentos con ollas comunes, 50 campañas de dinero, 50 escuelas apoyadas con útiles, computadores y conectividad, 40 tratamientos médicos y dentales, 12 casas construidas, un parque “pump track”, entre otras tantas ayudas.

Sin embargo, quizás el logro más representativo del espíritu del programa ha sido la construcción de los cinco CREA – “Aquí somos todos” (Centro de Reforzamiento de Enseñanza y Aprendizaje) en Negrete en la Región del Biobío, Salamanca en Coquimbo, Machalí en la Región de O’Higgins y Puente Alto y Lampa en la Región Metropolitana.

La nueva temporada de “Aquí somos todos” se emite de lunes a viernes a las 16:00 horas, por las pantallas de Canal 13.