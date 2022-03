Jennifer López y Ben Affleck llevaron su romance a España

Jennifer López y Ben Affleck están aprovechando cada momento que sus agendas se lo permiten para fortalecer su unión.

El actor que interpretó a Batman está acompañando a JLo en suelo español, donde la cantante y actriz está filmando la película The Mother.

López, de 52 años, y Affleck, de 49, fueron vistos el pasado fin de semana caminando juntos en Gran Canaria, agarrados de la mano, y después teniendo una conversación muy íntima en un banco de un parque.

Rodaje en España

Ben Afleck y Jennifer López caminaron juntos en la Gran Canaria.

La cantante, que lució elegante con su cabello recogido, un top corto blanco y un mono, está retomando un proyecto que detuvo temporalmente la producción a principios de año por un brote de COVID en el equipo de filmación.

The Mother es un thriller sobre una asesina que escapa de varios enemigos, pero que sale de su escondite para proteger a su hija, a quien abandonó años antes a temprana edad.

López es productora y protagonista de este film dirigido por Niki Caro y coprotagonizada por Omari Hardwick, Gael García Bernal y Joseph Fiennes.

Abiertos al compromiso

Jennifer Lopez y Ben Affleck (Joel C Ryan/Joel C Ryan/Invision/AP)

López y Affleck están viviendo un segundo romance, luego de haber terminado su compromiso hace casi 20 años.

De acuerdo con una fuente de Entertainment Tonight la pareja está “abierta” a la idea de volver a comprometerse y casarse.

“Ben y Jen están tan enamorados. Sus seres queridos no se sorprenderían si Ben hace la pregunta”, dijo la fuente a ET. “Por supuesto, serán considerados con sus hijos cuando piensen en seguir adelante con su relación. Ambos quieren que las cosas sean geniales entre sus hijos, no solo entre ellos dos”.

López comparte a los gemelos Max y Emme de 13 años con su ex, Marc Anthony, mientras que Affleck y su ex, Jennifer Garner, son padres de Samuel, 9, Seraphina, 13 y Violet, 16.