El actor William Levy sigue generando suspiros tras su participación en ‘Café con aroma de mujer’. Aquí el cubano no solo derrochó talento, sino también mucho atractivo y esto es algo que sus fans agradecen, pues además de romántico se dejó ver muy seductor y lleno de entrega hacía su personaje Sebastián Vallejo quien finalmente conquistó a su Gaviota.

Luego de ello, esta estrella de los dramáticos se ha abocado a sus proyectos que lo llevarán ahora a España, pero aún así él aún recuerda los gratos momentos que vivió en la hacienda Venecia, ubicada en Manizales Colombia, lugar en el que se desarrolló gran parte de esta producción que sigue generando importantes vistas en Netflix y ganando seguidores tras cada reproducción.

Y aunque en ocasiones, el guapo actor fue “tachado” de “mala conducta”, porque solía llegar tarde a las grabaciones, éste dejó una huella entre la audiencia y sus compañeros que aún anhelan estar en este lugar en el que vivieron las más gratas experiencias. Por eso, no es de extrañar que Levy hiciera una emotivas declaraciones sobre ello.

¿Qué es lo que más extraña William Levy de ‘Café con aroma de mujer’?

Para sorpresa de muchos, el actor William Levy llegó a confesar que luego de las grabaciones de ‘Café con aroma de mujer’, no ha dejado de pensar en Colombia, su gente y ese mágico lugar en el que grabaron gran parte de las escenas del remake que fue actualizado para adaptarse a las nuevas realidades y gustos del público.

Por eso, él no dudó en ningún momento en hacer saber a sus seguidores que ese país le abrió las puertas con mucho cariño y por tanto nunca los olvidará, incluso ha llegado a pensar que al tener un tiempo libre en su apretada agenda de trabajo, él regresaría a este lugar para disfrutar de la naturaleza, de los afectos que dejó y de todo lo que significa la zona cafetera colombiana.

“¿Lo que más extraño? Todo, a mi Colombia me enamoró. El eje cafetero es una cosa increíble yo estaba ahí y sentía mucha paz, sentía tanta paz en estar en un lugar rodeado de gente tan linda, tan amable. Y todos los días lo que más extraño es levantarme ahí donde nos quedábamos en el eje cafetero con las vistas y tomarme mis cafecitos, todos los cafecitos en la mañana, en la tarde, en la noche, no podía parar de tomar café”, dijo entre risas al portal RCN.

Con ello deja claro que se sintió muy identificado no solo con esta producción, sino también con la esencia de este país que desde sus inicios en la actuación siempre le ha abierto las puertas. Es por eso, que no deja de añorar regresar y disfrutar de todo lo que tiene para ofrecer Colombia, su gente y su tradiciones, así como su cultura. Además, aquí descubrió que cuenta con el apoyo de la audiencia que no ha dejado de disfrutar de ‘Café con aroma de mujer’ en Netflix hasta el punto que desean verlo en una segunda temporada.