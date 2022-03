“No le veo cuatro años”: Tía Yoli se quiebra con predicción sobre nuevo gobierno

La mentalista chilena Yolanda Sultana se refirió al futuro del Presidente de la República, Gabriel Boric, esta vez con una emotiva e inesperada predicción en los primeros días de su nuevo gobierno.

A través de su acostumbrado live por redes sociales, la “Tía Yoli” valoró que el mandatario “quiere gobernar el norte y el sur de Chile, pero van a haber momentos difíciles para él. Como hombre de acuario, señor Presidente, no se rinda, siempre respire profundo y medite”.

Pero el vaticinio más sorprendente lo reveló luego de consultar las cartas: “Yo no le veo cuatro años, yo le veo pasando a los seis años. Realmente que Dios lo bendiga, porque ama usted a los niños, a la mujer, a los hombres, a su país y a la tercera edad. Si no anduviera con mi rodilla mala, hubiera llegado a darle la mano, porque nos va dar sorpresas”.

Eso sí, al igual que el propio Boric, la mentalista intentó aterrizar las expectativas por la nueva administración y la figura de la máxima autoridad del país.

“Me detengo y les digo que no llegó un mesías, pero llegó un hombre joven con ganas de cambiar las leyes para que a todos les vaya bien. No teman en el sur de Chile, hay muchas cosas que yo digo y que realmente él también las dice”, señaló.

Y con la voz quebrada, Yolanda Sultana concluyó con un emotivo mensaje para el Presidente: “Señor Boric y a toda su comitiva, les deseo que les vaiga bien. Quiero abrazarlo y decirle de todo corazón que me alegro que usted sea el Presidente de la República. Sin desmerecer a nadie, realmente les digo que no le pidan tanto, les pido de todo corazón que lo dejen actuar. Él va a tener que rellenar la parte financiera”.