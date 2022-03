Paty Maldonado hace pebre look de Gabriel Boric: “Era el Chavo del 8″

Patricia Maldonado no dejó títere con cabeza e hizo pebre el vestuario que lució durante el cambio de mando el Presidente Gabriel Boric, señalando que se veía “realmente deplorable”.

Tal como el programa de Chilevisión Maldita Moda, la ex rostro de Mega hizo un profundo análisis al look del Mandatario, al asumir la presidencia el pasado 11 de marzo.

“Yo creo que Boric va a tener que buscar un sastre, aunque le haga ropa más moderna, pero que lo vista bien”, comenzó soltando la lengua “@Lamaldito” en su transmisión online de “Las Indomables”, junto a Catalina Pulido.

“Si Piñera se veía mal, que parecía que lo habían tirado dentro del traje, este cabro se ve realmente deplorable” , continuó.

Otra cosa que no fue del gusto de la comentarista, fueron los zapatos que utilizó el ex diputado, señalando en tono burlesco “oiga presi, usted no puede salir con esos zapatos. Como no le va decir la “Shiki” (sic), su mamita, su papito, oye hueón ponte otros zapatos, si vay a jurar. Mañana te los cambiai por las alpargatas que andas trayendo”.

Pero las críticas, definidas por Maldonado como “simpáticas y entretenidas” no terminaron ahí, comparando al Presidente con el Chavo del 8.