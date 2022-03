Ricardo Meruane dijo que le gustaría volver al Festival de Viña

Varios artistas y humoristas han quedado en la historia del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar por sus presentaciones, ya sean buenas o malas.

En este último caso, es recordado el nombre de Ricardo Meruane, humorista nacional que se ha presentado dos veces en la Quinta Vergara (2011 y 2016) y en ambas ocasiones salió entre las pifias del público.

Sin embargo, pareciera ser que el hombre que acuñó la famosa frase “Gracias no se moleste” no le haría el quite a volver a pisar el escenario del Festival.

En conversación con el programa Televidentes de TVR, Meruane fue consultado si volvería a presentarse en el Festival de Viña.

“Si po’, si yo trabajo en esto”, aseguró el humorista, para luego explicar su postura.

“Esta cuestión yo lo comparo con un director técnico del futbol. Si el director pierde la final del mundial, ¿deja de entrenar? No, sigue entrenando”, explicó.

Finalmente, el humorista señaló que “el éxito es haber sabido superar el fracaso”.