Actor de Succession se disculpa por haber llamado “sobrevalorado” a Johnny Depp

Brian Cox, actor que interpreta al conflictivo patriarca de la familia Roy en la serie de HBO, “Succession”, se disculpó hace poco por haber dicho que Johnny Depp estaba sobrevalorado.

El actor de 75 años publicó un libro con sus memorias titulado “Putting the Rabbit in the Hat” (Poner el conejo en el sombrero, en español), donde escribió lo que piensa del protagonista de “Piratas del Caribe”.

En sus memorias dijo que Johnny Depp, de 58 años, actúa de forma exagerada, en concreto que: “Aunque estoy seguro de que es una persona agradable, es tan exagerado, y está tan sobrevalorado”.

“Por poner un ejemplo, en “Edward, Manos de Tijeras”. Hay que ser realista, si vienes con las manos así, un maquillaje pálido y además con cicatrices, no necesitas hacer nada. Y él no lo hizo. Posteriormente a eso, ha hecho aún menos”.

Por lo que, aprovechando que estaba en el programa de Jimmy Kimmel, Brian Cox le ofreció una disculpa a su colega. “Creo que fui un poco duro. Ya sabes cómo es: buscas la broma fácil. Y opté por hacerlo”.

Se “arrepiente un poco” de haber llamado a Johnny Depp sobrevalorado

Brian Cox le dijo al presentador Jimmy Kimmel que se “arrepiente un poco” de haber escrito eso sobre Depp en su libro, “normalmente no soy así; solo estaba siendo un poco simplista, estaba algo chalado en ese momento”.

Luego, Jimmy Kimmel le preguntó al escoses si considera que los actores creen que son sobrevalorados, a lo que respondió: “Creo que sí. Creo que muchas veces los actores piensan que están sobrevalorados y, en ocasiones, creen que son subestimados”.

Y añadió: “Pongámoslo de esta manera: la mayoría de ellos piensan que no están calificados en absoluto”. Brian Cox se toma la actuación muy en serio, y por lo tanto, piensa que si un papel carece de significado, él no lo interpretará.

Esto lo llevó a rechazar un rol en la saga Piratas del Caribe. De acuerdo con Cox, le habían ofrecido interpretar al gobernador Swann, que acabó siendo para Jonathan Pryce. E igualmente declinó participar en la serie Juego de Tronos.

Aparte de haber hablado mal de Johnny Deep, en su libro, Brian Cox arremetió contra el director, Quentin Tarantino. “Encuentro su trabajo ridículo. Es todo superficial”, escribió.

“Trama mecánica en vez profunda. Estilo donde debería haber sustancia”, es lo que piensa del trabajo del afamado director, aunque dejó claro que si recibiera una llamada para salir en sus películas, lo haría.

Asimismo, escribió que Steven Seagal es “tan ridículo en la vida real como lo es en pantalla”.

Escribir sus memorias fue una experiencia catártica

En una entrevista a principios de año, Brian Cox reveló que escribir sus memorias fue un proceso difícil. “Fue catártico y necesario. Pero fue importante para mí porque llegué a cierta edad y quería volver a mirar algunas cosas con la luz de la experiencia y ser lo más honesto posible”, dijo el actor.

Pero hubo cosas que decidió dejar de lado, aparte de que dudó mucho sobre lo que escribía, se cuestionó si había sido justo, en especial, con las “increíbles mujeres en mi vida”.

Continuó: “Y la otra cosa es, ¿he dicho la verdad? ¿Me lo he inventado todo? Empiezas a sentir pánico al respecto. ¿Estoy siendo injusto con la gente, estoy siendo poco amable? Sentó todo tipo de emociones extrañas mientras escribía este libro”.