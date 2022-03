¡Britney Spears desapareció de Instagram! ¿Borró su cuenta?

Britney Spears utilizó constantemente su cuenta de Instagram para expresarse ante su público, pero sus casi 40 millones de seguidores quedaron desconcertados al saber que sus publicaciones se detuvieron de manera abrupta.

Este miércoles la cuenta de la princesa del pop, @britneyspears, desapareció repentinamente.

De acuerdo con el portal de noticias TMZ, Instagram no borró la cuenta, por lo que pudo haber sido desactivada por la propia artista sin previo aviso en las últimas 24 horas.

Sin embargo, otras redes sociales de la artista se mantienen activas en Twitter, Facebook, TikTok, YouTube y SoundCloud.

Último post

Spears tuvo su publicación más reciente el pasado martes, cuando compartió la novedad de su regreso como turista a Las Vegas, a donde fue por primera vez desde la cancelación de su residencia, en enero de 2019.

Esta fue la última publicación de Britney Spears en su cuenta de Instagram @britneyspears.

“Lo único que he conocido cuando solía ir a Las Vegas era un encuentro de una hora de duración con 40 personas todas las noches obteniendo las peores fotos de mí y luego un espectáculo de dos horas”, escribió Spears.

“Digamos que esta vez visitarlo me dio una perspectiva completamente nueva de lo que significa vivir. Poder ir al spa también fue lo más destacado y ¿sabes qué? No vuelvas a compadecerme como lo hace mi masajista”, agregó. ‘”¡La gente te ama!’ ¿Eh? ¿Eh? No quiero ser amado. ¡Quiero ser temido! ¡Ser amado y ser amable hizo que se aprovecharan de mí, así que tengan [su] piedad y jód…!”.

Medio de desahogo

Foto: Cuartoscuro

La cantante ha utilizado su cuenta de Instagram no solo para conectarse con sus seguidores, sino también para comunicarse y desahogarse sobre los problemas personales que ha atravesado en los últimos años.

Por esa vía expuso sus problemas familiares y abogó para acabar con una tutela de 13 años que finalizó en noviembre luego de una victoria legal.

Desde entonces ha expuesto sin tapujos sus diferencias con sus padres Jamie y Lynn Spears, su hermana menor, Jamie Lynn Spears, y su anterior equipo de trabajo.

“Lo di todo cuando trabajé solo para que me tiraran literalmente a la basura”, señaló Spears. “No era más que un títere para mi familia, pero para el público simplemente actué en el escenario e hice lo que me dijeron que hiciera”.

Por esa vía también anunció buenas noticias, como su compromiso con su actual pareja, Sam Asghari, quien mantiene activa su cuenta en esa red social, con más de dos millones de seguidores, y aún no se pronuncia al respecto de la desaparición de la cuenta de la cantante.

Los representantes de Spears tampoco han emitido algún comentario público al respecto.