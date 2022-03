“Calladita te lo tenías”: Raquel Argandoña destapa cita de Ángeles Araya con Daniel Fuenzalida

Raquel Argandoña dio cuenta esta semana en el programa de espectáculos “Zona de Estrellas” de un desconocido vínculo, supuestamente amoroso, entre la periodista Ángeles Araya y el presentador Daniel Fuenzalida.

Fue en medio de los comentarios del panel por el debut de Priscilla Vargas en Canal 13 que la expanelista del extinto “Bienvenidos” sacó a colación la relación que Araya y Fuenzalida tuvieron hace varios años, cuando ambos trabajaban en UCVTV, al recordar un episodio donde la periodista se molestó ante una pregunta de la mediática.

No entré detalles, porque la verdad es que no me interesaba saber si habían sido pareja o no.

— Raquel Argandoña