El tesoro artístico de un “paparazzi”: famosos, celebrities y figuras de la realeza en un millón de fotos memorables

El fotógrafo inglés Dave Benett cubría huelgas como free lance en los ochenta y en los noventa se sumergió definitivamente en el mundo de las celebrities, artistas famosos y estrellas de la realeza con tanto éxito que, en 2011 y 2013 cuando ya se consagró como paparazzi, lo premiaron como el mejor reportero gráfico del año. Ahora, a los 64, decidió desempolvar del archivo los mejores retratos de aquella época relajada en que su discreción y profesionalismo le permitía pasearse por las fiestas de la élite sin ser delatado como intruso o un “cholulo” más de la farándula.

De la fotografía callejera pasó a los salones de alcurnia y Benett se decide hoy a remover el baúl para exponer esos pequeños “tesoros populares” en una cotizada galería de arte de Londres. Instalado en la J.D. Malat británica, confiesa con modestia que “muchas de sus fotos son ‘familiares’ para la gente, pero pocos saben quién las hizo”, en alusión a esa invaluable colección de más de un millón de fotografías que conforman su asombrosa colección.

Dave cultivó amistades impensadas con magnates y figuras de moda, pero no hay jactancia en ese recuerdo: “Solo tenía que gritar: ‘¡Kate!, ¡Naomi!, ¡Kylie!’... Y Kate Moss, Naomi Campbell o Kylie Minogue me dedicaban un gesto cómplice durante un segundo. Eso me daba tiempo a apretar el obturador un par de veces”, recuerda. Podía entrar a los camarines y zonas Vip como a su casa, lo que ahora perdió todo sentido: “Antes la imagen de una celebrity valía miles de libras; en la actualidad, no te dan ni cinco”, aclara.

Archivo

Una foto y la historia de su protagonista

Acaso el mayor valor agregado de las imágenes sea el relato del propio artista de la cámara. Sobre la foto de una joven Catherine Zeta-Jones con el productor Harvey Weinstein –hoy condenado por abusos sexuales-, acota que “en aquellos años se palpaba la presión a las chicas: una cultura al acecho”.

Se enorgullece de haber cliqueado su cámara con idéntica prestancia frente a la Reina Isabel que delante de Lady Di, Liza Minelli, los Rolling Stones, Elton John, Giani Versace, David Beckham y Jack Nicholson, entre otros. Confidencia que “la reina me tenía afecto” y que Mick Jagger lo invitaba a sus fiestas. Considera su mejor foto la de Diana en una cena benéfica de 1991; asegura que “he fotografiado a todos los famosos, desde Nelson Mandela a Michael Jackson” y sólo lamenta no haber cazado a Elvis y Lennon. Al fin, en su trayectoria Benett dio forma a la “biblia” de un paparazzi…