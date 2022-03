“Es hasta ridículo”: Kika Silva desmiente romance con Benjamín Vicuña

Kika Silva desmintió los rumores de un romance con Benjamín Vicuña.

Esto luego de los rumores de una supuesta infidelidad que aparecieron en la prensa trasandina, en momentos que el actor mantiene una relación con Eli Sulichin.

El actor se refirió a los rumores de infidelidad que aparecieron en la prensa argentina👇https://t.co/A5LXackROd — Publimetro (@PublimetroChile) March 15, 2022

En ese sentido, ayer martes el propio Vicuña desmintió el hecho. “Eso fue en noviembre y a Kika la conozco hace veinte años, es novia de un amigo y está todo más que bien”, aclaró al respecto a Las Últimas Noticias.

Las palabras de Kika Silva

En conversación con Me Late, la influencer se refirió por primera vez a los mencionados rumores.

“La verdad no tengo idea de dónde salió eso. Es como hasta ridículo, porque yo también estoy pololeando y estoy en otra”, afirmó.

“Yo creo que están buscándole parejas no más. Dejen tranquilo al pobre Benjamín”, señaló entre risas.

Tras esto, manifestó que “con él tengo buena onda, imagínate tenemos hartos amigos en común, lo conozco, de hecho, trabajamos con el mismo equipo también, somos amigos y genial”, indicó.

Por último, Kika Silva señaló que “pero eso, te juro que no tengo idea de dónde salió. Me di cuenta por Instagram que habían escrito cosas y mis seguidores me ponían en las fotos, pero sinceramente no sé más”.