“Estoy orgullosa y amo cada parte de mí”: la potente reflexión de Christell que hizo llorar a Fran García-Huidobro

Una emotiva y aplaudida presentación realizó Christell Rodríguez en Aquí se Baila.

En el programa de Canal 13, la participante junto a su bailarín Luciano Coppeli deslumbraron con una coreografía contemporánea al ritmo de “En guerra” de Sebastián Yatra y Camilo.

La rutina se centró en la autoestima y la imagen personal, en una performance que emocionó a todos en el espacio.

Tras finalizar la presentación, tanto la propia Christell como Fran García-Huidobro en el jurado, no pudieron contener las lágrimas. Además, se ganó los aplausos de los usuarios de las redes sociales, quienes también manifestaron su emoción.

“A mi me estas cosas me pasan muy poco en la tele. No me gusta que me pasen de hecho. Prefiero que piensen que no tengo corazón”, señaló la jurado.

La potente reflexión de Christell

La participante señaló que “no quiero que se tome mal o como víctima. Está claro que a mucha gente le sorprende verme en el programa, no solo porque nadie sabía que me gustaba bailar, sino que porque lamentablemente no soy el típico estereotipo estético de la televisión y del baile también”.

“Yo estoy orgullosa y amo cada parte de mí. Es duro, porque independientemente de todo, hay mucha gente que siente que por ser diferente no merecen ser amadas y eso no puede pasar. Y yo me sentí en algún momento de mi vida así”, afirmó.

“Yo he pensando muchas veces si debería hacer ciertas cosas por miedo o en realidad por cualquier pensamiento negativo hacia mi persona, ya sea por mi forma de ser, por mi cuerpo”

Por último, Christell indicó que “realmente deseaba tanto hacer algo así en el programa, porque son los momentos en que se pueden expresar estas cosas. Para mi es realmente un honor estar aquí tal como soy, con mis fallas, con mis rollos, con todo. Y amo que la gente se esté dando cuenta que uno viene a bailar, viene a dar el corazón y no viene a mostrar un cuerpo”.

“Para mi era algo muy importante poder hacer algo así, compartir un mensaje así, porque yo sé que a la gente lamentablemente le llama más la atención ver un cuerpo gordo en la televisión que una niña que le gusta bailar y ese es el tonto morbo que existe y por eso es que también le pongo tantas ganas de seguir aquí, porque es necesario que se vea que existe variedad de personalidades, de cuerpo, de pensamiento, así que estoy muy feliz de haber podido expresar esto hoy acá”, concluyó.

