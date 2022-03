“¡Infórmense y lean!”: Vale Roth se enojó con haters que pusieron en duda lesión que la dejó fuera del “Aquí se baila”

Valentina Roth salió a responder en redes sociales a quienes han puesto en duda la lesión que la obligó a retirarse del programa “Aquí se baila”.

Lo hizo este martes, en la previa al capítulo de esta noche donde se verá su última presentación en el estelar del canal privado, con una publicación en su cuenta de Instagram y otra en una de las historias de la red social.

No mentiría jamás con algo así. !Y para eso subí la foto! Aunque en el canal ya la tienen, obvio. Cualquier decisión que tome será previamente conversada y analizada por mi kine para llegar a un acuerdo. — Valentina Roth

En ellas, la mediática bailarina dio cuenta de la veracidad de su lesión, una rotura de menisco externo que arrastra de hace casi cuatro años, con una imagen del examen médico y la respuesta de la clínica kinesiológica que revisó su estado, junto a un extenso texto en el que afirmó haber participado del programa de Canal 13 bajo su responsabilidad, considerando la complejidad de su lesión.

La explicación de Vale Roth

“Antes de hablar y poner en duda la lesión en mi rodilla (...) infórmense y lean. Esta lesión (rotura de menisco externo) la tuve hace años (2018), estuve con kine unos meses en @kineactivochile y pueden verificar con el también que lo que digo es verdad”, afirmó la bailarina, quien en la publicación también explicó los motivos por los cuales también decidió no operarse y tratarse con ejercicios de rehabilitación la zona lesionada.

“Bueno, la cosa es que no me operé y seguí entrenando y siempre me molestaba o sentía pinchazos en la rodilla. Yo acepté entrar al baile sabiendo que tenía esto y bajo total responsabilidad mía, pero en la etapa final empecé a sentir muchos pinchazos y sentía la rodilla muy inestable, aparte se me trababa y me molestaba en muchas cosas pero en otras no tanto”, expuso Roth.

“Mañana (hoy) sale mi capítulo a las 22:30 donde no explico muy bien porqué”, continuó la joven, quien afirmó que en el programa no pudo dar cuenta del real estado físico porque “cuando estoy nerviosa y tengo pena quedo en blanco y por eso lo explico por acá”.

“En un principio me iba a operar, pero el post operatorio era muy largo !Y me impedía trabajar! Decidí no operarme y partir con kine y empezar a fortalecer los músculos de mi pierna (cuádriceps e isquiotibiales) que lo había dejado de lado por el baile (...) quería aclarar esto porque me tienen un poquito aburrida”, insistió la bailarina, quien insistió en que ha sido muy transparente en informarle a sus seguidores los motivos de su partida del estelar.

“No mentiría jamás con algo así. !Y para eso subí la foto! Aunque en el canal ya la tienen, obvio. Cualquier decisión que tome será previamente conversada y analizada por mi kine para llegar a un acuerdo. Por ahora no puedo contar mucho más, pero se vienen sorpresas”, finalizó.