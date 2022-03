Justin Bieber quedó “traumatizado” con la reciente visita de emergencia de su esposa al hospital

La pareja conformada por el cantante Justin Bieber y la modelo Hailey Rhode Bieber se ha vuelto una de las más sonadas en los medios recientemente, principalmente por la forma en la que demuestran su amor ante todos sus seguidores. Y una reciente reacción del cantante luego de la hospitalización de su esposa ha demostrado el enorme amor que se tienen.

A todas las parejas del mundo les toca pasar por momentos complicados a lo largo de la relación, algunos de estos momentos acaban por definir por completo el futuro de dichas relaciones y según algunas fuentes, parece que esto es lo que ha pasado recientemente entre la modelo y el cantante de “Hold On” luego de un susto en el hospital.

Fuentes aseguran que Justin Bieber habría quedado “traumatizado” luego de la visita de su esposa a la sala de emergencias

Los fans de Justin Bieber y Hailey Bieber quedaron totalmente aterrados luego de que se hiciese pública la noticia de que la joven modelo tuvo que pasar por la sala de emergencias debido a una serie de síntomas muy parecidos a los de un ataque cardiaco o colapso corporal. Pero, lo sorprendente es que parece que la situación lo ha afectado más a él que a ella.

A través del medio People, una fuente cercana a la pareja habría asegurado que el cantante ha quedado traumatizado por el evento. “probablemente esté más traumatizada que ella” e inclusive añadió que “hay mucho pánico” haciendo referencia a la situación emocional actual de Bieber, dejando en claro el amor que siente por Hailey.

La misma fuente también aprovechó para dar muchos más detalles con respecto a lo que sucedió “Justin envió mensajes de texto a todos los que conocía y les pidió a todos que oraran por ella, y él nunca se apartó de su lado”. Esto no es ninguna sorpresa para sus fans, quienes saben lo cercano que es el cantante a su fe, especialmente en momentos complicados.

Además, de acuerdo a la fuente, el mismo Justin se está encargando de decirle a todas las personas a su alrededor que “Hailey es su roca, y cómo lo salvó de un momento oscuro... y que él necesita apreciarla todos los días”, lo que confirma la importancia para Bieber de la presencia de su esposa para poder mantenerse enfocado y centrado.

Por supuesto, esta situación no hace más que confirmar que ante la enfermedad todos somos iguales y que hasta los famosos pueden ser víctimas de terribles emergencias médicas. Finalmente, la fuente cercana a Justin y Hailey también dio un pequeño vistazo al pensamiento del cantante y lo que planea hacer durante el futuro próximo.

“Él la vigilará y la ayudará en lo que pueda. Y tiene a todos a su alrededor orando por su buena salud. Lo sacudió” concluyó la persona. Este evento parece que se convertirá en un antes y un después para ambos, quieres a pesar de su juventud, parecen amarse como si se conocieran de toda la vida.

El terrible susto por el que pasó Justin Bieber debido a los síntomas de su esposa, Hailey

Poco después de haber sido internada y que los doctores revelaran que la emergencia se debía a síntomas relacionados con el Covid-19, virus del que Bieber se encontraba recuperándose, la modelo utilizó sus redes para dar un comunicado.

“Aunque este fue definitivamente uno de los momentos más aterradores por los que he pasado. ¡Estoy en casa ahora y me va bien, y estoy muy agradecida con todos los increíbles médicos y enfermeras que me cuidaron!”.