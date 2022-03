Patricia Maldonado por Izkia Siches y disparos en La Araucanía: ”¿Pensaría que a ella por ser ella la iban a recibir con la orquesta de Pachuco o la Sonora Palacios?”

Patricia Maldonado se fue con todo contra el Gobierno por la visita de la ministra del Interior, Izkia Siches, a La Araucanía y los disparos que se produjeron este martes.

Junto a Catalina Pulido desmenuzaron en el programa de YouTube el hecho, y la crítica fue descarnada. Sí primero la expanelista de “Mucho Gusto” precisó que “voy a referirme a eso y bajo mi responsabilidad, porque yo nunca comprometo a la gente que trabaja conmigo”.

Camila Vallejo precisó que “quién cree que puede intimidar a la ministra Izkia Siches está muy equivocado”.👇https://t.co/gcUPdFMrzz — Publimetro (@PublimetroChile) March 15, 2022

“Recibieron a balazos a la ministra Izkia Siches en la zona de conflicto. Yo no puedo entender que una ministra no se haga asesorar. ¿Qué pensaría? ¿Pensaría que a ella por ser ella la iban a recibir con la orquesta de Pachuco o con la Sonora Palacios? con bombos y platillos, con empanaditas, piñones asados, con un cordero al horno. A mí me parece una tremenda irresponsabilidad por parte de ella”, dijo.

“¿Por qué tanto interés en hablar con la familia Catrillanca? ¿Por qué no se reunió con tantas personas que han sufrido quemas de su predios, muertes? ¿Por qué tanto interés por Catrillanca? Raro, muy raro esto que se juntara con ellos y con nadie más. Sospechosa la situación”, se preguntó.

“Esto de nuestra una vez más el desconocimiento que tienen estos jóvenes al asumir el Gobierno, la señora Izkia no tiene idea lo que pasa en el sur, si tuviera idea habría ido blindada, habría ido en un tanque, no como fue”, sentenció.

“Señora Izkia, usted tiene una hija. ¿Usted quiere que le pongan un monumento frente a La Moneda? No postule a uno de esos. Aprenda, pero con buenos asesores”, le mandó a decir.