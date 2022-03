Bill Hader: 5 imperdibles producciones del actor para ver en Netflix, Amazon, Star+ y HBO Max

Este miércoles HBO lanzó el trailer de la tercera temporada de Barry, la aplaudida comedia protagonizada por Bill Hader.

La serie trata sobre un asesino a sueldo deprimido que tiene una epifanía profesional cuando descubre el mundo del teatro en Los Ángeles, pero sus lazos criminales no le dejarán marcharse fácilmente.

La comedia ha sido aclamada por la crítica, recibiendo Hader dos Emmy como mejor actor de comedia y Henry Winkler uno como mejor actor secundario de comedia.

En el elenco además aparecen nombres como Stephen Root y Sarah Goldberg. Cabe mencionar además que puedes ver la serie en HBO Max.

La producción fue creada por Alec Berg y el propio Bill Hader, quien cuenta con una destacada trayectoria en el mundo de la comedia desde sus comienzos en Saturday Night Live.

En ese sentido, ha sido parte de películas como It: Chapter II, Trainwreck, Supercool, ¿Cómo sobrevivir a mi ex? y The Skeleton Twins.

En el marco del lanzamiento del trailer de la tercera temporada de Barry, te dejamos cinco producciones de Bill Hader para ver en Netflix, Amazon, Star+ y HBO Max.

Cinco producciones

Trainwreck (Netflix)

Amy, soltera y exitosa, disfruta de una vida sin compromisos hasta que conoce al chico perfecto que la deja totalmente enamorada... y en serios problemas. Con Amy Schumer, Bill Hader, Brie Larson, Tilda Swinton y John Cena.

Supercool (Netflix)

Identificación falsa, policías aburridos, vodka Goldslick. La historia de la amistad de dos amigos en la secundaria y la odisea que vivirán para llegar a una noche de fiesta. Con Michael Cera, Jonah Hill, Seth Rogen, Bill Hader, Emma Stone y Christopher Mintz-Plasse.

It, capítulo II (Amazon)

Cada 27 años el terror visita de nuevo la ciudad de Derry, Maine. «IT: Capítulo Dos» reúne a los personajes ya adultos, casi 30 años tras los eventos del primer film. Con Jessica Chastain, James McAvoy, Bill Hader y Bill Skarsgard.

La desaparición de Eleanor Rigby (Star+)

Esta es la historia de una pareja que intenta recuperar la vida y el amor que una vez conocieron. En su camino, ambos se percatan de la fuerza y la capacidad que posee cada uno para salir adelante. Con Jessica Chastain y James McAvoy.

Paul (Netflix - HBO Max)

Dos buscadores de extraterrestres encuentran a un pasajero en la carretera. Parece prófugo, pero ¿Será de la Tierra? Con Simon Pegg, Nick Frost, Jason Bateman, Bill Hader, Kristen Wiig y Sigourney Weaver.