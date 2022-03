“¡Córtela!”: la dura advertencia de Fran García-Huidobro que descolocó a Rodrigo Díaz

Una advertencia realizó Fran García-Huidobro a Rodrigo Díaz en el último capítulo de Aquí se Baila.

Luego de la presentación del participante y la bailarina Janisse Díaz, la jurado le dio un mensaje al exRojo.

“Señor Díaz, si yo le dije a la señorita Zepeda que le voy a descontar un punto por doblar, créame que a usted le voy a descontar dos, la próxima vez”, manifestó.

“Debo estar bien físicamente, ya no me puedo seguir arriesgando”, señaló en su despedida del programa de Canal...👇https://t.co/VHsOFwHmc0 — Publimetro (@PublimetroChile) March 17, 2022

“¡Córtela, si usted fue jurado conmigo!”, afirmó.

Ante esto, Díaz le respondió que “no me di cuenta. Es que la canción me gusta tanto, puede que se me haya salido una palabrita”.

Tras esto, García-Huidobro afirmó que “cuando uno baila socialmente tiende a doblar. A mí me pasa por ejemplo con Lucho Jara. Yo no puedo bailar una canción de Lucho Jara y no doblarla”.

Finalmente, la jurado indicó que “hay tanto concurso de dobles ahora, que, por favor, mantengamos el protocolo de esto que es baile y los dobles dejémoslo para otros programas”.

Revisa el momento