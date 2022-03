Ignacia Allamand se defiende tras dar apoyo a Nicolás López: “Las súper feministas sororas se convierten en lo que detestan alentadas por un hombre”

El esperado juicio de Nicolás López ya comenzó, esto luego de ser acusado por delitos de violación y abuso sexual con diferentes actrices del mundo cinematográfico. A partir de esto, salió a la luz que nombres testifican a favor del cineasta.

La información fue dada por Rodrigo Fluxa durante este miércoles en “Mucho Gusto”, en donde reveló que “lo que no ha pasado en el caso Weinstein ni en ningún otro país del mundo, es que actrices vayan a testificar a favor del acusado... va a pasar acá”.

“Tengo muy mala opinión de cómo intentaron bloquear los reportajes, me parece muy extraño que tengan tan poco sentido gremial, porque este juicio de alguna forma van a marcar como trabajarán las actrices en un futuro”, agregó.

Según el periodista, entre las actrices que testifican en favor de López están: Ignacia Allamand, Paz Bascuñán, Loreto Aravena y Javiera Díaz de Valdés. Sin embargo, esta última desmintió la información.

“Gracias por preguntar en vez de afirmar. Lo valoro mucho. La verdad es que no testifico a su favor. Me involucraron y fui citada por Fiscalía. Mi deber es contestar las preguntas que me hagan con la verdad”, aclaró.

Ignacia prendió fuego en redes sociales

Solo faltaron unos minutos para que las involucradas se llenaran de comentarios en sus redes sociales, y una de las que respondió a los usuarios fue Ignacia Allamand. La actriz siempre ha demostrado su intención de defender a López, por lo que no espero y salió a responder a las críticas.

“Me dio pena que apoyes a un agresor, lamentablemente te compraba el discurso”, le escribió una usuaria.

Según consigna AR13, Ignacia respondió: “Discurso sería si se modificara para cumplir las expectativas del resto en vez de ser fiel a lo que creo”.

“Más pena me da que uses ese pañuelo de feminista”, escribió otra usuaria. “Penca andar persiguiendo a otras mujeres por no pensar como tú…Pero bueno, cada una entiende la sororidad como le conviene”, contestó, ya molesta Allamand.

Asimismo, enfatizó que: “Yo soy fiel a lo que creo y si a ustedes eso las desilusiona o lo que sea, pucha, lo siento, pero mis valores no se modifican…Y no pienso dar más explicaciones por acá porque hay 4 años de investigación y esto tiene que verse donde corresponde…No aquí, no en la prensa, en tribunales…Lamento no cumplir con las expectativas de todos, pero nunca lo he hecho tampoco”.

De igual forma, agregó una historia a Instagram criticando el trabajo del programa de televisión: “Me confunde, cuando se trata de política o estallido social la tele miente…cuando se trata de cualquier otra hue…los matinales son la única e indiscutible verdad. ¿Y cuando usamos la cabeza?”.

Ignacia Allamand | Fuente: Instagram

“Siguen cacareando, creyéndole todo al hue… que fue al matinal a dar información falsa para poner que seamos nuevamente las minas el foco de violencia, pero son tan básicas que no averiguan y caen todas a insultar. En dos minutos las súper feministas sororas se convierten en lo que detestan alentadas por un hombre que les pasa información falsa.”, añadió.

Finalmente, aclaró que “la fiscalía me llamó a testificar a mí. Es que ni de lo más mínimo son capaces de informarse”.