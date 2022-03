Los comerciales pillaron a Monserrat Álvarez: fue sorprendida bailando a lo Rick Astley

“Together forever and never to part. Together forever we two”, sonaba al regreso de comerciales en CHV, para darle el pase a “Contigo en la Mañana” y de pronto...lo impensado.

Monserrat Álvarez bailando desprevenida al ritmo de Rick Astley, lo que provocó las risas en el estudio.

“Perdón, jajaja (...) cosas que una hace en comerciales”, dijo la conductora, que no podía proseguir, “bueno, bueno”.

“Así no más” se escuchaba en la producción.

El reclamo de “La Monse”

Durante este miércoles en “Contigo en la Mañana” revisaban un narcofuneral en Lo Espejo, donde el poder de fuego resulta impactante, a Monserrat Álvarez hico un reclamo que le salió del alma.

“Me quedé sin palabras (...) en serio, paren esta hu** , casi digo un garabato, es que no puede ser”, dijo la conductora del matinal de CHV.

En pantalla se podía ver un registro de cómo cerca de 20 hombres disparan al aire, luego de terminado el funeral de un sujeto que falleció el domingo, encontrado dentro de un auto, acribillado.

