Lucerito Mijares sigue impresionando con su voz ahora cantando junto a su padre ante miles de personas

Manuel Mijares ya tiene una larga y exitosa carrera a las espaldas, es reconocido en todo México y gran parte de Latinoamérica como uno de los mejores artistas de su generación, pero ahora es su hija, Lucerito Mijares la que está haciendo alarde del talento que heredó de su padre y justamente con ayuda de él ha estado entreteniendo a miles de personas a través distintos medios.

Si bien en un principio ambos comenzaron a hacer apariciones en las redes sociales, cantando, haciendo parodias y generando risas entre miles de personas, ahora padre e hija han dado el siguiente nivel, pero ha sido Lucerito la que ha dejado boquiabiertos a muchos con su más reciente interpretación durante un importante evento internacional.

Lucerito Mijares aparece cantando junto a su papá

A finales de 2021, un gracioso video donde “El soldado del amor” y su hija, Lucero Mijares Hogaza hacían una parodia de la canción “Angel Eyes” de la película “Mamma Mia! Here We Go Again” se volvió viral e hizo que todos comenzaran a mirar más de cerca el talento de la joven, el cual ha explotado en la gala del Salón de la Fama del Fútbol Internacional.

#Entérate | Manuel Mijares y Lucerito Mijares durante la ceremonia de Investidura 2022 del Salón de la Fama del Futbol.

📸: Jorge Sánchez/ MILENIO pic.twitter.com/f9srhbtybd — Milenio Hidalgo (@MilenioHidalgo) March 16, 2022

El 17 de marzo se lleva a cabo Décima Investidura al Salón de la Fama del Fútbol Internacional, gala durante la cual se reconoció la carrera de varios atletas históricos del balompié internacional como Ronaldinho, Raúl González, Fabio Cannavaro y Roberto Carlos, el evento se llevó a cabo en Auditorio Gota de Agua, de Pachuca.

Pero, a pesar de estar rodeada de grandes figuras del deporte más visto en todo el mundo, la cantante acabó por robarse el show ya que, a lo largo de la velada interpretó junto a su padre varios grandes éxitos de las carreras de sus padres, Lucero y Mijares. El momento fue capturado por algunos de los presentes y compartido en redes sociales.

Mijares y Lucerito Mijares, los amo con todo mi corazón.❤️😭pic.twitter.com/G0Spdwagz2 — Janetiux♡🐍 (@villalbagreco) March 16, 2022

Debido a esto, los usuarios de las redes quedaron totalmente sorprendidos con el talento y rendimiento de la joven, quien a sus cortos 17 años demuestra que tienen toda la madera para convertirse en una gran estrella, además de poner empeño constante y arduo trabajo. Entre las canciones interpretadas estaban “Sólo le pido a Dios”, “Cuando un amigo se va”.

Además, Lucerito y su padre no perdieron la oportunidad e interpretaron un tema muy popular entre la fanaticada de las dos leyendas de la música mexicana, “El Privilegio de Amar”. Fue durante la interpretación de esta canción que Gina Holguín aprovechó para compartir el excelente ambiente con sus fans de Instagram.

En las redes sociales, algunas personas reaccionaron al hermoso momento de padre e hija con emotivos comentarios como “La voz de Lucerito Mijares es otro nivel 📈”, “Mijares y Lucerito Mijares, los amo con todo mi corazón. ❤️😭” y “Escuchar a Lucerito y a Mijares cantar el Privilegio de Amar y volver a tener once años”.

Lucerito Mijares y su padre continúan con su éxito

Para los seguidores de la joven, esta no es la única vez que padre e hija juntan talento pues, durante un tiempo a finales de 2021, ambos hicieron una serie de graciosos videos en su tiempo libre.

Que emoção ver a sua Lucerito Mijares cantando novamente. A cada dia que passa fico ainda mais admirada e arrepiada com tamanha perfeição de voz e talento, como ela é linda! 🥺❤ pic.twitter.com/SHIxHUlVN0 — Maria Clara (@Maria_Clara1605) March 16, 2022

El futuro de la hija de Lucero y Mijares para cada vez más brillante y en camino a acabar siendo una exitosa carrera dentro del mundo de la música en México y toda América Latina. Sus fans esperan con ansias su siguiente presentación.

Te puede interesar:

Madre del hijo de Anuel AA lo denuncia por abandono

Estos fueron los costos autos que Anuel AA le regaló a su ex Karol G y a su prometida Yailin

Estas son las fotos más seductoras de Ryan Reynolds protagonista de ‘The Adam Project’